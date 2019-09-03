Суд вынес первые решения по «московскому делу» о массовых беспорядках
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Тверской суд Москвы приговорил к трем годам колонии Ивана Подкопаева за применение насилия к полицейскому, сообщает «Медиазона». Он распылил перцовый баллон в лица сотрудников полиции и Росгвардии и признал свою вину, его дело рассматривалось в особом порядке.
В суде Подкопаев объяснил, что не хотел причинить вреда сотрудникам правоохранительных органов. «Единственное, что спровоцировало мои действия, было то, что они взяли металлическое ограждение [и начали давить им] людей, среди которых были женщины и пожилые люди», – отметил он в последнем слове.
Адвокат Николай Фомин в суде просил применить к Подкопаеву штраф или принудительные работы. В случае, если другое невозможно, он просил назначить условное лишение свободы. Гособвинение попросило для Подкопаева три года и четыре месяца колонии. Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы. Подкопаеву 25 лет, до ареста он работал техником в Государственной публичной научно-технической библиотеке.
Другой фигурант этого дела – Данила Беглец получил два года колонии общего режима. Он признал свою вину в том, что применил насилие к представителю власти. У Беглеца двое маленьких детей – сын двух лет и дочь, которой всего три месяца. Мать подсудимого Людмила Беглец просила суд не давать реальный срок ее сыну. «Он рос без отца, а его дети не должны расти без отца. Он больше никогда никуда не пойдет, я знаю», – говорила она (цитата по «Медиазоне»).
Защита Беглеца также просила не избирать в качестве наказания реальный срок заключения. Прокурор просил для него три года и два месяца колонии общего режима, поскольку его преступление связано с насилием — он потянул за руку полицейского, который задерживал протестующих.
Беглеца впервые задержали на акции 27 июля, но вечером отпустили из ОВД. Затем его задержали повторно и 9 августа арестовали за участие в массовых беспорядках. Однако позже ему предъявили обвинение только в насилии против представителя власти. Сначала Беглец отрицал вину, но затем поменял позицию и попросил об особом порядке.
Не согласованная с мэрией акция протеста 27 июля закончилась разгоном и задержаниями протестующих. Митинг проводился в поддержку оппозиционеров, не зарегистрированных кандидатами в депутаты Мосгордумы. Во время акции протеста, по официальным данным МВД, были задержаны 1074 человека. В свою очередь, «ОВД-инфо» насчитало 1373 задержанных. По итогам акции завели дело о массовых беспорядках.
Программист, студенты, активисты. Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Его не стали заочно арестовывать несмотря на ходатайство следствия, поскольку Васильев был госпитализирован (у страдающего диабетом режиссера отобрали в изоляторе инсулин и глюкометр, говорила его адвокат)
Обвинение: участие в массовых беспорядках
По версии следствия, Беглец напал на сотрудника Росгвардии. Брат арестованного рассказывал другую версию: «Он поднял наушники, подошел к сотруднику и сказал: "Возьмите, человек уронил". Его задержали и держали до 2 часов ночи, но отпустили. А сегодня утром приехали и задержали»
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он якобы замахивался пластиковой бутылкой в сторону бойца Росгвардии. Арестованный отрицает, что это делал
Обвинен: участие в массовых беспорядках
«Никаких массовых беспорядков не было. Я изучил материалы дела – там нет подтверждения того, что они были. Я не представляю никакой угрозы для общества и никуда не буду скрываться», – говорит сам Фомин
Обвинение: участие в массовых беспорядках
По версии следствия, неустановленные лица из толпы, в которой находился в том числе и Конон, били сотрудников Росгвардии по рукам и распылили перцовый газ. Поручителями Конона – чтобы он не оставался под арестом – выступили 150 человек
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он якобы бросил банку в полицейского. По словам адвоката, Абаничев в этот день вообще «шел по другим делам»
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Вынося решение об аресте, судья завил, что Барабанов «в составе группы граждан, привлекая внимание граждан и средств массовой информации, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, скандировал лозунги, создавал помехи движению пешеходов и транспортных средств». Фигурант дела с обвинением не согласен
Обвинение: подозревается в организации «массовых беспорядков» (ст. 212, ч. 1 УК)
Жуков говорит, что «ничего не поджигал и не громил в тот день». За студента поручились более 600 человек, а музыкант Oxxxymiron был готов внести залог в размере 2 млн руб.
Обвинение: участие в массовых беспорядках; нанесение вреда сотрудникам правоохранительных органов (ст. 318, ч. 1)
По версии следствия, Раджабов бросил пластиковую бутылку в сотрудника правоохранительных органов и «причинил ему физическую боль». Обвиняемый говорит, что оказался в центре Москвы случайно
Обвинение: организация массовых беспорядков
«Мой подзащитный не совершал тех действий, которые ему вменяются следствием, вину он не признает», – говорит адвокат Подкопаева Николай Фомин
Обвинение: организация массовых беспорядков
Изначально сообщалось, что его обвиняют в участии в беспорядках, но, судя по картотеке суда, открыто дело об организации акции. Миняйло свою вину не признал, он подчеркивал на суде, что в митинге не участвовал, поскольку был 27 июля в Хамовническом суде, где поддерживал Соболь. Петицию в поддержку Миняйло подписали в том числе студенты и преподаватели истфака МГУ, где учился активист
Обвинение: организация массовых беспорядков
Адвокат Жукова отмечала на суде, что нет оснований для его ареста: «Он проходил службу в Росгвардии и имеет положительные характеристики»
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он швырнул мусорную урну в сотрудника правоохранительных органов и признал вину