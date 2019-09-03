Суд вынес первые решения по «московскому делу» о массовых беспорядках

Иван Подкопаев получил три года, а Данила Беглец – два года колонии

Дима Швец / Медиазона

Тверской суд Москвы приговорил к трем годам колонии Ивана Подкопаева за применение насилия к полицейскому, сообщает «Медиазона». Он распылил перцовый баллон в лица сотрудников полиции и Росгвардии и признал свою вину, его дело рассматривалось в особом порядке.

В суде Подкопаев объяснил, что не хотел причинить вреда сотрудникам правоохранительных органов. «Единственное, что спровоцировало мои действия, было то, что они взяли металлическое ограждение [и начали давить им] людей, среди которых были женщины и пожилые люди», – отметил он в последнем слове.

Адвокат Николай Фомин в суде просил применить к Подкопаеву штраф или принудительные работы. В случае, если другое невозможно, он просил назначить условное лишение свободы. Гособвинение попросило для Подкопаева три года и четыре месяца колонии. Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы. Подкопаеву 25 лет, до ареста он работал техником в Государственной публичной научно-технической библиотеке.

Другой фигурант этого дела – Данила Беглец получил два года колонии общего режима. Он признал свою вину в том, что применил насилие к представителю власти. У Беглеца двое маленьких детей – сын двух лет и дочь, которой всего три месяца. Мать подсудимого Людмила Беглец просила суд не давать реальный срок ее сыну. «Он рос без отца, а его дети не должны расти без отца. Он больше никогда никуда не пойдет, я знаю», – говорила она (цитата по «Медиазоне»).

Защита Беглеца также просила не избирать в качестве наказания реальный срок заключения. Прокурор просил для него три года и два месяца колонии общего режима, поскольку его преступление связано с насилием — он потянул за руку полицейского, который задерживал протестующих.

Беглеца впервые задержали на акции 27 июля, но вечером отпустили из ОВД. Затем его задержали повторно и 9 августа арестовали за участие в массовых беспорядках. Однако позже ему предъявили обвинение только в насилии против представителя власти. Сначала Беглец отрицал вину, но затем поменял позицию и попросил об особом порядке.

Не согласованная с мэрией акция протеста 27 июля закончилась разгоном и задержаниями протестующих. Митинг проводился в поддержку оппозиционеров, не зарегистрированных кандидатами в депутаты Мосгордумы. Во время акции протеста, по официальным данным МВД, были задержаны 1074 человека. В свою очередь, «ОВД-инфо» насчитало 1373 задержанных. По итогам акции завели дело о массовых беспорядках.

Программист, студенты, активисты. Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля