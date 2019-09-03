Недетские прогулки

Суды не поддержали требования прокуратуры об изъятии детей у митинговавших москвичей — но это может быть ситуативным решением

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Московские суды в понедельник отклонили требования прокуратуры лишить родительских прав две семьи, пришедшие на не согласованные мэрией акции оппозиции в Москве с детьми, ограничившись предупреждениями. Такой компромисс позволил властям сохранить лицо, но угрозы шантажа родителей в будущем он не ликвидировал.

Днем в понедельник Никулинский райсуд отказался лишить родительских прав Петра и Елену Хомских, пришедших с тремя дочерьми (им 10 лет, 3 года и 3 месяца, прокуратура требовала изъять двух младших) на не согласованную с мэрией акцию 3 августа. К вечеру такое же решение принял Лефортовский райсуд в отношении Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли с годовалым сыном на другую несогласованную акцию – 27 июля. Формально это можно считать победой родителей – детей у них не забрали, но в обоих случаях суды вынесли родителям предупреждения общего характера.