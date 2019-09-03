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Адвокат сообщил о возбуждении нового дела против студента ВШЭ Жукова

Следственный комитет России предъявил студенту НИУ ВШЭ Егору Жукову обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете, сообщил в своем Telegram-канале руководитель «Агоры» Павел Чиков.

По его словам, адвокат «Агоры» Леонид Соловьев, представляющий интересы Жукова, уведомлен о предъявлении подзащитному обвинения по ч. 2 ст. 280 УК РФ.

Ранее Следственный комитет России заявил, что попросил суд перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина. Также СК сообщил, что пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Уголовное преследование в их отношении прекращено, избранные им меры пресечения отменены.

Двум участникам акции 27 июля, признавшимся в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов, суд 3 сентября вынес первые приговоры. Иван Подкопаев получил три года колонии за то, что распылил перцовый баллон в лица сотрудников полиции и Росгвардии. Другой фигурант дела – Данила Беглец получил два года колонии за то, что схватил за руку полицейского, задерживавшего другого протестующего.

Студента НИУ ВШЭ Жукова задержали после несогласованной акции 27 июля и обвинили в массовых беспорядках. По словам его адвоката Ильи Новикова, основные претензии к студенту были связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек «дирижирует» толпой на митинге у мэрии. Несмотря на то что Следственный комитет признал, что на видео был не Жуков, обвинения с него не сняли. В середине августа следователи изъяли из Высшей школы экономики личное дело и курсовые работы Жукова. Новиков предположил, что следствие будет искать «доказательства идеологической диверсии в студенческих работах». Адвокат также сообщал, что следствие решило проверить на экстремизм девять роликов из видеоблога студента.

Жуков учится на факультете политологии ВШЭ. Он работал видеоблогером в штабе незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, а также сам пытался принять участие в выборах.

Программист, студенты, активисты. Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля