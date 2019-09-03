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СК попросил перевести Егора Жукова и Сергея Фомина под домашний арест

Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на сайте ведомства. Соответствующее ходатайство направлено в суд.

Расследование указанного уголовного дела продолжается, следствием устанавливается роль каждого фигуранта в произошедших событиях, добавляется в материале.

Студента НИУ ВШЭ Жукова задержали после несогласованной акции 27 июля и обвинили в массовых беспорядках. По словам его адвоката Ильи Новикова, основные претензии к студенту были связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек «дирижирует» толпой на митинге у мэрии. Несмотря на то что Следственный комитет признал, что на видео был не Жуков, обвинения с него не сняли.

Фомин также участвовал в акции 27 июля. Он был в розыске, но добровольно явился 8 августа в ОВД «Замоскворечье». Как сообщал СК, Фомин на несогласованной акции взял на руки чужого маленького ребенка «для беспрепятственного прохода мимо оцепления». Фомина обвинили в участии в массовых беспорядках и арестовали 9 августа на два месяца. Он вину в инкриминируемом преступлении не признает, но перед явкой в полицию Фомин назвал ответственными за свое уголовное преследование основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его сторонницу Любовь Соболь, в штабе которой он был волонтером.

Ранее СК сообщил, что пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Уголовное преследование в их отношении прекращено, избранные им меры пресечения отменены.

Программист, студенты, активисты. Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля