СК прекратил уголовное преследование четырех фигурантов дела о беспорядках

Андрей Махонин / Ведомости

Следственный комитет по результатам расследования уголовного дела о массовых беспорядках на акции 27 июля пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Уголовное преследование в их отношении прекращено, избранные им меры пресечения отменены. Позже СК сообщил, что попросил суд перевести под домашний арест еще двух фигурантов дела о беспорядках – Егора Жукова и Сергея Фомина.

При этом в действиях Абаничева, Конона, Костенка, Барабанова и Васильева следствие увидело признаки административного правонарушения. Соответствующие материалы были направлены в МВД.

О том, что с Васильева сняты подозрения в участии в массовых беспорядках 27 июля, сообщал его адвокат. По словам защитника, Васильев находится в статусе свидетеля.

Костенок раскаялся и признал вину, заявлял следователь в суде. Пресс-служба партии «Яблоко», членом которой является Костенок, уточняла, что он признался в том, что бросил в полицейских две пустые пластиковые бутылки – объемом 0,5 и 0,3 л, но о признании вины в массовых беспорядках не говорил.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В ходе мероприятия, по данным полиции, были задержаны 1074 человека, проект «ОВД-инфо» сообщал о 1373 задержанных. По итогам акции было заведено уголовное дело о массовых беспорядках. На сегодняшний день арестованы 11 его фигурантов: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец, Эдуард Малышевский и Никита Чирцов.

Суды во вторник, 3 сентября, рассматривают дела Коваленко, Жукова, Подкопаева и Беглеца. Двое последних признали вину. Подкопаева суд приговорил к трем годам колонии, для Беглеца обвинение попросило три года и два месяца колонии.