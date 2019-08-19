Следствие сняло с режиссера Васильева подозрение в участии в массовых беспорядках

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Путин и Макрон начали переговоры с обсуждения будущего нормандского формата

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон начали переговоры с обсуждения будущего нормандского формата. Российский лидер заявил, что сейчас для урегулирования военного конфликта на юго-востоке Украины альтернативы нормандскому формату нет. По его словам, любая встреча в таком формате должна приводить к нормальным результатам. «На мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше. Безусловно, добиваться, идти к этой цели», – сказал Путин на совместной пресс-конференции с Макроном.

Российский президент отметил, что перед организацией саммита в нормандском формате следует договориться по отдельным вопросам. Путин напомнил, что в 2016 г., когда президентом Украины был Петр Порошенко, стороны достигли компромисса и фактически была видоизменена имплементация украинского закона об особом статусе Донбасса. «Тогда Порошенко настаивал на том, чтобы это было изменено, и нынешний президент, а тогда министр иностранных дел ФРГ Штайнмайер сделал компромиссное предложение. Мы с этим согласились, пошли на этот компромисс», – отметил Путин.

По его словам, в 2016 г. закон об особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования на местных выборах на Украине, а на постоянной основе после подведения итогов и подтверждения результатов выборов соответствующими структурами ОБСЕ. «Ну так надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить. То же самое касается некоторых других вопросов, например вопроса, связанного с амнистией», – сказал Путин, говоря о нерешенных вопросах.

Путин впервые обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность работы в нормандском формате 11 июля. Первая беседа президентов состоялась по телефону. Позже, 7 августа, Зеленский сообщил, что провел с Путиным еще один телефонный разговор и попросил российского лидера повлиять на власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). «Срочно ему позвонил и сказал, что это (обстрел. – "Ведомости") нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», – говорил Зеленский.