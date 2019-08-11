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Суд отказал в аресте телережиссера Васильева по делу о массовых беспорядках

Басманный суд Москвы отказался заочно арестовывать 13-го фигуранта дела о массовых беспорядках – телережиссера Дмитрия Васильева, который после задержания попал в реанимацию. Трансляцию из зала суда вела «Медиазона».

Об аресте Васильева ходатайствовало следствие, однако на суде следователь попросил отложить заседание из-за отсутствия обвиняемого. Васильев накануне был госпитализирован из-за приступа диабета. Прокурор настаивал на том, что рассмотреть вопрос об аресте можно из без обвиняемого. Защита выступала против заочного ареста. Судья вернула ходатайство следствию, отказавшись рассматривать его без обвиняемого, однако отметила, что оно может быть подано повторно.

43-летний режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев был задержан вечером 9 августа. Его доставили в Следственный комитет, где допрашивали до четырех часов утра. За это время мужчине, у которого диагностировали диабет, дважды вызывали скорую помощь. После этого режиссера отправили в изолятор временного содержания, забрав при этом инсулин и глюкометр. В середине дня в субботу Васильева госпитализировали с повышенным уровнем сахара в крови, он был помещен в реанимацию.

Васильев обвиняется в участии в беспорядках 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК). Ранее по этому делу были арестованы 11 человек, еще один объявлен в розыск.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, на ней были задержаны от 1074 до 1373 человек.

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