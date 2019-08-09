В деле о массовых беспорядках появился ущерб

По данным департамента здравоохранения Москвы, пять человек были госпитализированы с различными травмами, в том числе сотрудник ОМОНа Евгений Разумный / Ведомости

К участникам прошедшей в центре столицы 27 июля несанкционированной акции протеста поданы первые иски о возмещении ущерба. Как сообщило агентство «Москва», принадлежащие Москве ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» оценили нанесенный им вред в 100 млн руб.

Исковые заявления о возмещении имущественного ущерба поданы к лицам, в отношении которых, по информации прокуратуры Москвы, возбуждены уголовные дела по ст. 212 Уголовного кодекса (массовые беспорядки). Иски направлены в Следственный комитет, поскольку он занимается расследованием дела о массовых беспорядках, которые якобы произошли 27 июля в столице.

В этот день в Москве прошла несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. В ходе акции, по данным «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека. По данным департамента здравоохранения Москвы, пять человек были госпитализированы с различными травмами, в том числе сотрудник ОМОНа. СКР завел уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти.

Московские суды уже арестовали 12 человек – Евгения Коваленко, Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Алексея Миняйло, Егора Жукова, Даниила Конона, Владислава Барабанова, Сергея Абаничева, Айдара Губайдулина, Сергея Фомина и Данилу Беглеца. Ни один из фигурантов вину не признал. Тринадцатым обвиняемым может стать Дмитрий Васильев – он сообщил, что задержан и доставлен в Следственный комитет для допроса по этому делу.

Все протестные акции этого лета были мирными и не привели к причинению ущерба кому-либо, кроме самих протестующих, попавших под дубинки полиции или Росгвардии. Скорее всего, столичные предприятия подсчитали упущенную выгоду, считает руководитель правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов. Хотя и здесь большой вопрос, кто виноват – митингующие или власть. Ведь блокирование транспортной инфраструктуры было инициировано самой властью, указывает он.

По мнению эксперта, история с ущербом нужна потому, что позволяет создать видимость наличия состава преступления. В ст. 212 УК говорится, что массовые беспорядки сопровождаются «насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих». «Дело изначально выдуманное, поэтому приходится к нему фенечки прикручивать, чтобы эта береза стала похожей на новогоднюю елку», – констатирует Глухов.

Следователь может принять эти иски – в таком случае заявители получат статус гражданских истцов, но выносить решение в любом случае будет суд. Он может сделать это как в ходе рассмотрения уголовного дела (так было, в частности, с «болотным делом»), так и вынести в отдельное производство, рассуждает эксперт.

Прецеденты взыскания ущерба уже есть. Суд в Санкт-Петербурге взыскал около 7,5 млн руб. с двух заявителей несанкционированной акции «Он нам не царь!» – за поврежденные зеленые насаждения.

По оценке Замоскворецкого суда Москвы, ущерб от массовых беспорядков на Болотной площади Москвы 6 мая 2012 г. составил около 29 млн руб. В счет включили утраченное полицейскими оснащение, перевернутые биотуалеты и асфальт. Но пока этот ущерб ни с кого не взыскан.

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