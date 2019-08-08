Госдума включится в борьбу с «иностранным вмешательством» в выборы

Евгений Разумный / Ведомости

В августе, несмотря на парламентские каникулы, пройдет внеочередное заседание совета Госдумы, сообщают источники «Ведомостей» в нижней палате парламента. Заседание совета Госдумы будет посвящено вопросу об иностранном вмешательстве в российские выборы. Такое решение принято на фоне продолжающихся акций протеста москвичей из-за недопуска оппозиции на выборы в Мосгордуму.

Точная дата совета Госдумы пока обсуждается: часть депутатов отдыхает, часть работает в регионах. Вопрос планируется решить на следующей неделе после того, как из Саратова вернется спикер Вячеслав Володин, добавляет собеседник «Ведомостей».

6 августа лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил спикеру созвать внеочередное заседание совета Госдумы, чтобы рассмотреть вопрос «о создании специальной рабочей группы, которая займется изучением всех существующих материалов» о попытках вмешаться в российские выборы. 7 августа эту идею поддержал лидер КПРФ Геннадий Зюганов: он предложил провести внеочередное заседание совета нижней палаты 19 августа.

В Совете Федерации 8 августа возможное вмешательство иностранцев в выборы уже обсудили. Начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов заявил, что как минимум три иностранные организации вели в России подрывную деятельность с целью эскалации протестов в преддверии выборов. По его словам, речь идет о фондах «Атлантический совет», «Свободная Россия» (оба из США) и «Всемирный конгресс украинцев» (Канада), которые «проводят антироссийские информационные пропагандистские кампании, занимаются дискредитацией руководства страны и формированием общественного мнения о смене власти. Их уже признали нежелательными на территории России. «Деятельность таких структур направлена на вмешательство во внутренние дела России, в том числе на избирательные кампании и оказание влияния на результаты выборов в нашей стране», – заявил прокурор (цитата по ТАСС).

Также 8 августа российский МИД выразил возмущение в связи с тем, что немецкий канал Deutsche Welle призывал москвичей к участию в не согласованных с властями акциях протеста. Временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески во время беседы в МИДе указали на недопустимость подобных действий со стороны зарубежной медиакорпорации. Deutsche Welle, со своей стороны, опровергла это обвинение.

Конспирология против протеста

Замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов не исключает, что действия руководства Госдумы и лидеров фракций объясняются «негласной сделкой». «Кремль заинтересован в том, чтобы продемонстрировать, что вся система сейчас слаженно играет против радикальной оппозиции и что парламентские партии остаются в рамках лояльной повестки. Нужно показать, в первую очередь регионам, что у федерального центра все под контролем и что не следует волноваться и дергаться», – сказал эксперт «Ведомостям».

С другой стороны, те же московские коммунисты фактически солидаризуются с требованиями незарегистрированных кандидатов, справедливо рассчитывая на то, что, желающий отомстить избиратель, скорее всего, выберет их, и их никто не пытается одернуть, полагает эксперт. «Зюганов может изображать из себя реакционера, в то время как Рашкин и Парфенов (депутаты фракции КПРФ, избранные от Москвы. – «Ведомости») – требовать отставки Горбунова. Такой расклад, учитывая то, в каком состоянии находится политическая ситуация в городе, всех устраивает. Для Кремля возможные успехи коммунистов на выборах в мало что решающую Мосгордуму – менее рискованный сценарий, чем победы внесистемных кандидатов. Тем более все помнят, как повели себя эсеры после выборов 2011 г. В системной политике накоплен богатый опыт предательства интересов избирателей – когда политические силы ведут себя прямо противоположно интересам тех людей, которые привели их во власть», – говорит Игнатов.

На этой неделе начался «фестиваль активности» по присоединению к охранительным трактовкам происходящего и демонстрации собственного радикализма – отметились почти все, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Придание маргинальным конспирологическим версиям статуса полуофициальных или идеи лишать родительских прав за участие в митингах объективно работают на руку протесту, побуждая колеблющихся делать моральный выбор (а его всегда делать легче) и присоединяться к числу выступающих против сверхрадикализма властных структур», – считает он.

Виноградов при этом полагает, что ни у депутатов, ни у прокуратуры или СК нет задачи предотвратить протестные акции: «У них главной задачей является предъявление собственной активности в борьбе с виртуальной оранжевой угрозой в расчете получить аппаратные баллы».

Кампания по выборам депутатов Мосгордумы уже не первую неделю сопровождается акциями протеста. Жители города выступают против действий избиркомов, которые отказываются регистрировать оппозиционных кандидатов. На согласованный властями митинг на проспекте Сахарова 20 июля пришли более 22 000 человек. Оценить численность несогласованных акций 27 июля и 3 августа сложнее, но на каждой из них задержали более тысячи человек. И митинги не прекращаются, несмотря на дело о массовых беспорядках, которые, по версии правоохранителей, произошли 27 июля. На 10 августа оппозиция согласовала очередной митинг на проспекте Сахарова – на 100 000 человек.