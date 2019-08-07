Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4872 от 08.08.2019 под заголовком: ЦИК уполномочен отказать

Коммунисты готовы присоединиться к московским протестам

Они требуют отставки председателя Мосгоризбиркома за провал выборов в Мосгордуму

Центризбирком (ЦИК) в среду окончательно отклонил жалобы четырех независимых кандидатов, оспаривавших отказ в регистрации на осенних выборах в Мосгордуму, – Александра Руденко, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь и Елены Русаковой. Во всех случаях основной причиной названо недостаточное количество подписей избирателей, некоторым также указано на недочеты при оформлении документов. Отсутствие сведений в графе «Зарубежное имущество» – достаточное основание для отказа в регистрации, напомнил ЦИК юристу ФБК Соболь.

Проблемы кандидатов

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