Коммунисты готовы присоединиться к московским протестам

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Коммунисты Вадим Кумин, Леонид Зюганов и Валерий Рашкин (слева направо) готовы включиться в протесты Сергей Пятаков / РИА Новости

Центризбирком (ЦИК) в среду окончательно отклонил жалобы четырех независимых кандидатов, оспаривавших отказ в регистрации на осенних выборах в Мосгордуму, – Александра Руденко, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь и Елены Русаковой. Во всех случаях основной причиной названо недостаточное количество подписей избирателей, некоторым также указано на недочеты при оформлении документов. Отсутствие сведений в графе «Зарубежное имущество» – достаточное основание для отказа в регистрации, напомнил ЦИК юристу ФБК Соболь.

Проблемы кандидатов