Первый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве признал вину
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20-летний член партии «Яблоко» Валерий Костенок, фигурант дела о массовых беспорядках в Москве на митинге 27 июля, раскаялся и признал вину, сообщил следователь в Басманном суде. Трансляцию из суда, который рассматривает вопрос о мере пресечения для Костенка, ведет «Медиазона».
Костенок – 14-й фигурант уголовного дела о беспорядках и первый фигурант, который дал признательные показания. Пресс-служба «Яблока» в своем Telegram-канале уточнила, что Костенок признался в том, что бросил в полицейских две пустых пластиковых бутылки – объемом 0,5 и 0,3 л. «О признании вины в "массовых беспорядках" он не говорил», – подчеркнули в пресс-службе.
Молодого человека задержали 11 августа после обыска у него дома. Вечером в тот же день ему предъявили обвинение. В протоколе, оглашенном в суде, говорится, что Костенок подобрал пластиковую бутылку из бака, который другой фигурант дела – Евгений Коваленко, по версии следствия, бросил в бойца Росгвардии. Эту бутылку Костенок бросил в полицейского, затем еще одну – в другого полицейского. Одна из них попала в каску сотрудника правоохранительных органов. Костенок отметил, что у него не было цели «причинить вред здоровью представителя власти», и объяснил свой поступок «эмоциональным и неоправданным поведением».
Следователи направили в суд ходатайство об аресте Костенка. Но прокуратура выступила против, сочтя эту меру избыточной. Сам обвиняемый также попросил отправить его под домашний арест. Тем не менее, суд отправил члена партии «Яблоко» в СИЗО на два месяца, до 11 октября.
Уголовное дело о массовых беспорядках было возбуждено после того, как в центре Москвы 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным МВД, по итогам акции в отделения полиции были доставлены 1074 человека, «ОВД-инфо» насчитало 1373 задержанных. По делу о беспорядках уже арестованы 12 человек. Еще одного фигуранта – 43-летнего режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева – суд не стал арестовывать 11 августа, поскольку мужчина не смог явиться на заседание. Накануне заседания он был госпитализирован из-за приступа диабета.
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