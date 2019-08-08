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Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс». За участие в массовых беспорядках ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Изначально в пресс-релизе СК указывалось, что Фомина подозревают в их организации (это преступление предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет). Фомин был в розыске, но добровольно явился утром 8 августа в ОВД «Замоскворечье». Он не стал давать показания, сославшись на 51 статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя. Фомин вину в инкриминируемом преступлении не признает.

Фомин перед явкой к правоохранителям назвал ответственными за свое уголовное преследование основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его сторонницу Любовь Соболь, в штабе которой он был волонтером.

Ранее СК сообщал, что Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка «для беспрепятственного прохода мимо оцепления». Родители ребенка – Ольга и Дмитрий Проказовы – могут быть лишены родительских прав за то, что взяли ребенка на митинг. Они поясняли, что Фомин является их родственником и близким другом семьи, а ребенок все время был под их присмотром. Тем не менее против семейной пары возбудили уголовное дело. СКР вменяет им оставление сына в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию.

Кроме Фомина по делу о массовых беспорядках было задержано десять человек. Некоторые фигуранты дела сотрудничали с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы: волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло, сборщик подписей в поддержку Ивана Жданова Даниил Конон, видеоблогер из штаба политика Дмитрия Гудкова Егор Жуков. Также были арестованы участники акции Самариддин Раджабов, Иван Подкопаев, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев. Кроме того, за несколько минут до избрания меры пресечения Фомину Басманный суд арестовал Айдара Губайдулина.

Несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла в Москве 27 июля. В ходе акции МВД задержало 1074 человека. По данным «ОВД-инфо», было задержано 1373 человека.