Новости
Политика
Новости

Фигурант дела о беспорядках обвинил Навального и Соболь в своем уголовном преследовании

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Фигурант уголовного дела о массовых беспорядках на акции оппозиции 27 июля Сергей Фомин назвал ответственными за свое уголовное преследование основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его сторонницу Любовь Соболь. Об этом он заявил в интервью «Медиазоне».

Он отметил, что впервые участвовал в избирательной кампании в этом году в качестве волонтера штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. Ранее Фомин не был вовлечен в политику и о «болотном деле» почти ничего не знал.

«Я не знал всю подоплеку. Но вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье. В этот раз, когда вы призвали людей на Тверскую, вы не сказали, как себя вести, вы не напомнили им о том, что случилось на Болотной», – сказал Фомин. Он также заявил, что Навальный и Соболь должны сделать все, чтобы вызволить всех фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля. «Это ваша сейчас главная задача, а не выборы», – добавил он.

Фомин также попросил обычных россиян вступиться за тех, кто подвергся уголовному преследованию за свою гражданскую позицию. «Но я призываю всех быть осторожными. Я не хочу, чтобы вы попали в ту же ситуацию, в которую попал я», – добавил он.

Фомин сдался правоохранителям утром 8 августа. Он был в розыске, СК считает его участником массовых беспорядков. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Басманный суд должен избрать для Фомина меру пресечения.

Кроме Фомина по делу о массовых беспорядках было задержано девять человек, один подозреваемый находится в розыске. Некоторые фигуранты дела сотрудничали с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы: волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло, сборщик подписей в поддержку Ивана Жданова Даниил Конон, видеоблогер из штаба политика Дмитрия Гудкова Егор Жуков. Также были арестованы участники акции Самариддин Раджабов, Иван Подкопаев, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев.

Несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла в Москве 27 июля. В ходе акции МВД задержало 1074 человека. По данным «ОВД-инфо», было задержано 1373 человека.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Дудь осудил власти за жесткие действия на акциях протеста

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Журналист и ведущий авторского шоу на YouTube Юрий Дудь осудил власти за «полную оторванность от жизни» и «отношение к человеку как к мешку с костями» в сообщении на своей странице в Facebook. «Когда мэр говорит, что граждане, вышедшие на улицы отстаивать свои права, – это приезжие зимбабвийцы, а полиция вела себя правильно, – это не стабильность. Это полная оторванность от жизни людей, городом которых ты руководишь», – написал Дудь.

По его словам, российская политическая жизнь ничем не отличается от советского периода. «В важнейших кабинетах никого нового, там шевелятся одни и те же тела: их седины, лысины, пиджаки и скорость поднятия ладоней на единогласных голосованиях все больше напоминают декорации советской как бы политической жизни» – так охарактеризовал он работу чиновников.

Дудь указал, что меры, принятые столичными чиновниками и силовиками в ответ на акции протеста, не способствуют поддержанию стабильности в обществе. «Шпалой по лицу теперь может получить любой из нас», – уверен Дудь. Говоря о действиях силовиков на несогласованных акциях протеста, блогер напомнил о подвигах их коллег при штурме захваченной террористами школы в Беслане: «Там мужики ложились на гранаты, чтобы прикрыть заложников, и вытаскивали детей, когда воздух решетило пулями, как на настоящей войне. А этот согласился быть потерпевшим из-за того, что в его сторону полетел кусочек то ли алюминия, то ли бумаги». Дудь охарактеризовал дело Сергея Абаничева, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках и применении силы в отношении представителя власти, как «позор и унижение достоинства сотрудника силовых структур со стороны государства».

Также журналист подверг критике аполитично настроенных россиян: «Наша инертность привела к тому, что любой, кто эту конкуренцию задумывает, моментально получает по лицу шпалой».

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Яшин получил новый административный арест на 10 суток

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Хамовнический суд Москвы добавил 10 суток ареста политику и незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Илье Яшину, сообщает телеканал «Дождь». Яшина должны были сегодня освободить, поскольку предыдущие два срока ареста истекают 8 августа.

Яшина задержали перед несогласованным митингом – в ночь на 27 июля. Вечером в тот же день суд не стал рассматривать протокол об административном правонарушении, составленный на него, и освободил его. Однако 29 июля Яшин был арестован на 10 суток за то, что ранее в Twitter призвал людей выходить на несогласованную акцию 27 июля. Оппозиционер вину не признал.

30 июля Троицкий районный суд Москвы наложил на Яшина еще 10 суток ареста. Согласно данным на сайте суда, оппозиционера арестовали по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несанкционированного митинга). Сроки административных арестов, назначенные гражданину по разным делам, не суммируются, а исчисляются одновременно, свидетельствует постановление пленума Верховного суда, которое было вынесено в 2013 г. Поэтому в общей сложности Яшин провел под арестом 11 суток.

Не согласованная с властями акция 27 июля завершилась задержаниями. По данным «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека. МВД сообщало о 1074 задержанных.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Галяминой

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы муниципальному депутату Тимирязевского района Юлии Галяминой, передает «Интерфакс». Окончательное решение ЦИК примет 9 августа. В случае отказа в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы Галямина имеет право оспорить решение ЦИК в Верховном суде.

На заседании рабочей группы ЦИК Галямина не присутствовала, так как в данный момент находится в спецприемнике. Чертановский суд Москвы 6 августа назначил ей 15 суток административного ареста за участие в не согласованной с мэрией Москвы акции протеста 27 июля. В конце июня Галямина получила 10 суток административного ареста за призывы участвовать в протестной акции 27 июля. В суде Галямина вину не признала.

Ранее ЦИК отказал в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы Дмитрию Гудкову, Любови Соболь, Елене Русаковой, Александру Руденко и Константину Лисице.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Роспотребнадзор выявил нарушения при размещении молочной продукции в 63% магазинов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Роспотребнадзор в ходе проверки выявил, что около 63% магазинов нарушают правила размещения молочных продуктов в торговых залах, говорится в сообщении ведомства. В соответствии с новыми правилами, вступившими в силу 1 июля, магазины должны были разместить в торговом зале информационную надпись «Продукты без заменителя молочного жира», а также визуально отделить молочные от иных пищевых продуктов.

Среди допустивших нарушения магазинов 27% торговых точек принадлежат крупным торговым сетям, таким как «Магнит», «Перекресток», «Ашан, «Дикси», «Пятерочка», «Лента» и «Карусель».

По результатам проверки Роспотребнадзор выписал более 3000 протоколов об административных правонарушениях в соответствии со ст.14.15 КоАП (нарушение установленных правил продажи отдельных видов товаров). Всего в июле с момента вступления новых правил в силу Роспотребназдор проверил около 5000 магазинов.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Банки США передали конгрессу документы о возможных связях Трампа с россиянами

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Крупнейшие банки США передали конгрессу документы о россиянах, которые могли совершать сделки с нынешним президентом Дональдом Трампом, его семьей и Trump Organization. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на людей, знакомых с расследованиями конгресса в отношении Трампа. В их число входят Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo. Некоторые банки также передали документы, касающиеся Trump Organization, прокурорам штата Нью-Йорк.

Комитет конгресса по финансовым услугам и комитет по разведке, председателями которых являются члены демократической партии, ведут совместное расследование о возможном иностранном влиянии на Трампа и его семью. В ближайшие недели банки, вероятно, передадут больше информации, так как соответствующие повестки они получили еще в апреле, пишет WSJ. Между тем Трамп уже подал несколько исков в попытке помешать конгрессу и прокурорам получить доступ к информации о его банковских операциях и налогах. Часть этой информации как раз и могла быть передана банками, отмечает издание. По словам его источников, демократы пытаются найти какие-либо доказательства того, что бизнес Трампа мог получать деньги от россиян. Кроме того, конгресс интересуют детали того, как Trump Organization вела переговоры о строительстве Trump Tower в Москве до и во время предвыборной кампании.

В марте спецпрокурор США Роберт Мюллер представил результаты своего расследования о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 г. По его данным, российские власти пытались влиять на выборы, используя кибератаки и соцсети. Однако он не обнаружил сговора Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с Москвой, несмотря на «многочисленные предложения от аффилированных с Россией лиц». Одним из них была встреча в Trump Tower в июне 2016 г. Дональда Трампа-младшего, сына президента, с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которую организовал певец Эмин Агаларов.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Экономика
Новости

Правительство решило обязать горкорпорации ежегодно отчитываться о развитии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому госкорпорации должны будут ежегодно отчитываться о своем развитии. Первым на это обратил внимание РБК. Законопроект должен унифицировать форму отчетности для госкорпораций. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что требования к форме и содержанию годовых отчетов установит кабмин.

В законопроекте говорится о «Роскосмосе», РЖД, ВЭБ.РФ, «Ростехе», «Росатоме», Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) и Фонде содействия реформированию ЖКХ (Фонде ЖКХ). Для некоторых из них (АСВ и Фонд ЖКХ) существующее российское законодательство не определяет документы долгосрочного планирования, другие утверждают стратегии, но не отчитываются об их исполнении (ВЭБ.РФ). Новый законопроект обяжет наблюдательный совет Фонда ЖКХ и совет директоров АСВ утверждать долгосрочные стратегии развития, а ВЭБ.РФ – составлять годовой отчет о развитии.

В июле правительство ввело новые KPI (ключевые показатели эффективности) для топ-менеджеров госкомпаний. По правительственным рекомендациям советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества. От достижения KPI будут зависеть премии руководства госкомпаний. В числе KPI будут изучаться финансовые показатели компаний, их долговая нагрузка, а также отношение инвестиций к денежному потоку и амортизационным начислениям. Рост инвестиций – одна из основных целей майского указа президента, к 2024 г. их доля в ВВП должна увеличиться до 25%.

Политика
Новости

ФСИН признала вину своих сотрудников в связи с пытками в петербургском СИЗО

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сотрудники петербургского следственного изолятора № 1, известного как «Кресты-2», виновны как минимум в том, что не пресекли избиение заключенного и допустили появление запрещенных предметов в учреждении. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко по результатам проверки.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал заявление, в котором утверждается, что руководство СИЗО «Кресты-2» организовало так называемые пресс-хаты, в которых по требованию администрации «активисты» из числа заключенных избивали других заключенных, требуя дать определенные показания или вымогая деньги. При этом пытки «активисты» снимали на незаконно предоставленные им сотовые телефоны, утверждает Gulagu.net. В подтверждение портал опубликовал видеозапись с избиением одного из заключенных.

По словам Максименко, информация о пресс-хатах сейчас проверяется. Предварительно установлено, что причиной избиения заключенного, запечатленного на видео, стал конфликт с соседями по камере, добавил он. Инцидент произошел 18 июля. Заключенный, как утверждает замдиректора ФСИН, был избит за то, что без спроса взял чужие сигареты. Вина сотрудников изолятора в данном случае заключается в том, что они «упустили из виду такую ситуацию», отметил Максименко.

«Как минимум причастность наших сотрудников в том, что телефон там был (это факт), на который велась вот эта съемка. Значит, уже какой-то наш сотрудник преступил закон. Найдем всех. Виновных, однозначно, накажем», – заявил замдиректора ФСИН. Он добавил, что никто не будет покрывать «питерских коллег», просто нужно установить всех причастных.

Финансы
Новости

Сбербанк договорился с 700 торговыми точками о снятии наличных на кассе

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сбербанк договорился более чем с 700 торговыми предприятиями в 76 регионах о снятии наличных без комиссии при оплате покупок на кассе, говорится в пресс-релизе банка. Эта услуга стала доступна клиентам Сбербанка, проживающим в отдаленных и малонаселенных районах и на селе, где не установлены банкоматы.

На магазинах, предоставляющих такую услугу, будет специальный указатель – наклейка с надписью «Здесь вы можете снять наличные», а также инструкции для населения. Партнеры Сбербанка смогут стать участниками маркетинговой программы, которая предусматривает дополнительные бонусы и специальные ценовые условия для торговых предприятий, ставших платежными агентами банка.

Сбербанк установил лимит по своим картам на одно снятие наличных в размере от 100 до 5000 руб., суточный лимит – не более 20 000 руб. При операции обязательно введение ПИН-кода. Средний объем выдачи наличных на одну операцию составил 1200–1300 руб., говорится в материалах кредитной организации. Клиентам Сбербанка услуга предоставляется бесплатно.

О том, что банки и платежные системы тестируют сервис, позволяющий снимать наличные с карты на кассе магазина, «Ведомости» со ссылкой на источники писали в феврале 2018 г. Первым в России новую услугу начал оказывать в сентябре 2018 г. банк «Русский стандарт».

Политика
Новости

Следователи сообщили о блокировке более 100 связанных с ФБК счетов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следственный комитет России (СКР) подтвердил информацию о блокировке счетов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и обысках у сотрудников организации. Как отмечает ведомство, следственные действия проводятся в связи с делом об отмывании денег фондом Алексея Навального, арест наложен на счета самого ФБК, организации «Защита прав граждан», а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц.

По месту жительства ряда сотрудников ФБК, в офисе организации и «иных местах» прошли обыски, добавил СКР. Изымались предметы и документы, имеющие значение для расследования, говорится в сообщении. Некоторые сотрудники ФБК вызваны на допрос в Следственный комитет.

Ранее о блокировке счетов сообщала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. По ее словам, обеспечительная мера в виде ареста наложена на счета фонда и некоторых его сотрудников на 75 млн руб., а не на миллиард, как пишет СК.

СКР 3 августа возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. фондом Навального. По версии следствия, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Эти средства, как утверждает СКР, были получены преступным путем, о чем ФБК было известно, а для легализации этих денег соучастники через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких банков. После этого средства были зачислены на текущие расчетные счета фонда, считает СКР.

Стиль жизни
Новости

ВЦИОМ: россияне покупают книги чаще, чем читают

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россияне покупают книги чаще, чем читают, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом доля читающих остается стабильной в последние два года и составляет более половины всех опрошенных.

Респондентов спрашивали, помнят ли они, сколько книг прочитали за последние три месяца. Каждый второй (53%) смог назвать число, 42% опрошенных сказали, что не прочитали ни одной книги за этот период, остальные 5% затруднились ответить. Эти результаты близки к тем, что были получены два года назад. При этом по сравнению с данными 2014 г. доля читающих россиян увеличилась на 8 процентных пунктов (с 45%).

Женщины читают больше, чем мужчины, показал опрос. Больше всего читающих среди молодежи от 18 до 24 лет, меньше всего – среди населения старше 60 лет. Люди, учившиеся в вузах, читают чаще, чем получившие неполное среднее, среднее или среднее специальное образование. В среднем те, кто смог назвать число прочитанных книг за последние три месяца, прочитали за это время по пять произведений.

Вместе с тем опрос показал, что покупка книг более распространена среди россиян, чем их чтение. Подавляющее большинство опрошенных (88%) ответили, что когда-либо покупали книги. Каждый пятый россиянин (22%) покупал книги в течение последнего месяца, еще 15% – в течение 2–3 месяцев. Не покупают книги 11% респондентов, 1% затруднились ответить.

Наиболее популярны у россиян книги по истории, исторические романы, биографии. Им отдают предпочтение 30% читающих респондентов. Далее по популярности идут книги для детей, учебники, научная и профессиональная литература, словари, энциклопедии. Чуть менее популярны детективы, книги по домашнему хозяйству, приусадебному участку, полезные советы, фантастика, фэнтези, классическая русская и зарубежная литература.

Среди писателей россияне выделяют Александра Пушкина, Льва Толстого, Федора Достоевского, Михаила Булгакова, Михаила Лермонтова, Антона Чехова. Их произведения респонденты называли в числе недавно прочитанных.

Опрос был проведен 6 августа с помощью телефонного интервью. В нем принимали участие россияне старше 18 лет, были опрошены 1600 человек.

Политика
Новости

В штабе Атамбаева заявили о новом столкновении с силовиками

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Штаб бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева заявил о новом столкновении между сторонниками бывшего главы государства и правоохранительными органами, передает местное издание For.kg. По информации издания, сторонники Атамбаева отменили митинг в Бишкеке и направились в село Кой-Таш к резиденции экс-президента.

Сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства против сторонников Атамбаева, передает информагентство K-News.

Представитель штаба Атамбаева Фарид Ниязов заявил изданию 24.kg, что во время новой попытки штурма «слышна стрельба и взрывы шумовых гранат». Есть ли пострадавшие, Ниязов сказать не смог. Парламент Киргизии предложил ввести в стране чрезвычайное положение, уточнило издание.

Накануне вечером, 7 августа, началась операция по задержанию Атамбаева. Как передавал телеканал «Апрель», к резиденции бывшего президента пришли около 2000 его сторонников. Они жгли покрышки и строили баррикады, чтобы помешать проезду автомобилей правоохранительных органов. Дорогу к дому Атамбаева блокировали около 1000 его сторонников. В результате столкновений пострадали 52 человека, один спецназовец погиб. Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело по статьям «массовые беспорядки» и «хулиганство».

Атамбаева подозревают в совершении преступлений в период президентства с 2011 по 2017 г. В частности, спецкомиссия депутатов Киргизии считает, что Атамбаев мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям. Атамбаева лишили неприкосновенности и статуса экс-президента в июле 2019 г. После этого против него возбудили уголовное дело. Сам Атамбаев вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.

Противостояние в резиденции Атамбаева

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow