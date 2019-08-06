Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о возбуждении уголовного дела

Ольга и Дмитрий Проказовы с сыном Кадр из видео

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям из-за годовалого мальчика, которого родители во время несогласованной акции протеста 27 июля передали одному из обвиняемых по делу о массовых беспорядках. О возбуждении уголовного дела «Медиазоне» сообщила мать мальчика Ольга Проказова.

По ее словам, дело возбудили по ст. 125 УК (оставление в опасности, максимальный срок – до года лишения свободы) и ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, максимальный срок – до трех лет лишения свободы). Адвокат семейной пары Максим Пашков не смог сказать, в каком статусе находятся супруги. По его словам, скорее всего, это выяснится на допросе в Следственном комитете, куда направились Проказовы вечером во вторник, 6 августа. Позднее Пашков уточнил «Открытым медиа», что пока супруги проходят по этому делу свидетелями.

Ранее во вторник столичная прокуратура направила в суд заявление о лишении Проказовых родительских прав. В документе утверждалось, что семейная пара вместе с годовалым ребенком участвовала в несогласованной акции протеста 27 июля. На митинге родители отдали мальчика третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь ребенка, а также причинило ему физический и моральный вред, считает надзорное ведомство. Родители «злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына», говорилось в заявлении. Прокуратура также проверяет другие случаи участия родителей с малолетними детьми в не согласованных с мэрией акциях протеста 27 июля и 3 августа.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова раскритиковала решение родителей взять ребенка на акцию протеста. По ее словам, недопустимо участие несовершеннолетних в несогласованных митингах, а тем более «использование малолетних детей в качестве щита». Кузнецова согласилась с правоохранительными органами в том, что присутствие детей на подобных акциях ставит под угрозу их жизнь и здоровье. Она не стала давать правовую оценку поступку Проказовых, но отметила, что лишение родительских прав – это «крайняя мера». Она применяется только в том случае, если родители не осознают вину, а также «не готовы менять поведение и отношение к своему ребенку». Необходимо выяснить правовые основания для поданного прокуратурой иска, заключила Кузнецова.

Родители считают себя невиновными. «Мы ни в каких массовых беспорядках нигде не участвовали и ни в коем случае никогда не оставляли ребенка в опасности», – заявил в интервью «Радио Свобода» отец мальчика Дмитрий Проказов. По его словам, он на короткое время дал подержать сына родственнику жены Сергею Фомину. Фомин, в свою очередь, является фигурантом дела о массовых беспорядках. Следственный комитет 5 августа объявил его в федеральный розыск. Ссылаясь на «данные открытых источников», СКР утверждал, что Фомин, покидая митинг, использовал чужого маленького ребенка «для беспрепятственного прохода мимо оцепления». Мужчине заочно предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках).

В понедельник, 5 августа, сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире Проказовых, сообщал проект «ОВД-инфо». По информации «Медиазоны», у Проказовых есть второй ребенок, которому семь лет.

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