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Детский омбудсмен раскритиковала семью за участие в акции протеста с ребенком

Детский омбудсмен Анна Кузнецова подвергла критике решение семьи Проказовых, которая взяла на не согласованную властями акцию протеста 27 июля годовалого сына, передает «Интерфакс». По словам Кузнецовой, «привлечение к участию в несанкционированных митингах несовершеннолетних, а тем более использование малолетних детей в качестве "щита" – недопустимо». Омбудсмен согласилась с правоохранительными органами, что присутствие детей на подобных акциях ставит под угрозу их жизнь и здоровье.

Давать правовую оценку поступку Проказовых Кузнецова не стала, отметив, что лишение родительских прав – «крайняя мера», которая применяется, если родители «не осознают своей вины и не готовы менять свое поведение и отношение к своему ребенку». Правовые основания для иска, который подали прокуроры в суд, должны быть выяснены, заключила она.

Прокуратура Москвы 6 августа направила в суд заявление о лишении родительских прав супругов, взявших с собой на митинг 27 июля малолетнего ребенка, говорилось в сообщении ведомства. Прокуроры решили, что супруги «злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына». В ходе митинга родители передали мальчика, «находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу», что подвергло его опасности. Накануне в квартире семьи прошел обыск, сообщал проект «ОВД-инфо».

Семья Проказовых обвинения отрицает. «Мы абсолютно невиновны. Мы ни в каких массовых беспорядках нигде не участвовали и ни в коем случае никогда не оставляли ребенка в опасности», – заявил в интервью «Радио Свобода» отец мальчика Дмитрий Проказов. По его словам, он на некоторое время дал подержать ребенка родственнику жены Сергею Фомину. Фомин является фигурантом дела о массовых беспорядках. Следственный комитет вчера, 5 августа, объявил его в розыск.