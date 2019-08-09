Арестован десятый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Айдара Губайдулина, сообщает «Медиазона».
Ранее Следственный комитет России (СКР) обвинил его в участии в массовых беспорядках на не согласованной с властями акции, которая прошла в столице 27 июля. Ведомство представило Басманному суду фотографию, на которой Губайдулин держит в руках пластиковую бутылку и замахивается ею в сторону сотрудника правоохранительных органов.
«К материалам дела приобщена фотография, на которой Губайдулин заносит предмет, похожий на пластиковую бутылку, над головой сотрудника Росгвардии», – огласила материалы дела судья Евгения Николаева. Следователь на заседании заявил, что фигурант «совершил тяжкое преступление против массовой безопасности». Губайдулин вину не признал.
Несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые не были допущены на выборы, прошла в Москве 27 июля. МВД сообщило, что в ходе акции были задержаны 1074 человека. По данным «ОВД-инфо», было задержано 1373 человека. По итогам акции 27 июля СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти. По этому делу проходят 12 человек.