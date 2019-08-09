Кому нужен обвиняемый Фомин

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Скорость возбуждения уголовных дел по следам московских митингов за допуск независимых кандидатов на выборы Мосгордумы плохо стыкуется с вялостью реакции органов на желание объявленных в розыск обвиняемых сдаться правоохранителям.

В четверг СКР объявил о задержании Сергея Фомина – одного из 11 обвиняемых по делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве, но умолчал, что активист пришел к ним сам. Более того, Фомин трижды пытался сдаться, но безуспешно и только с четвертой попытки был задержан, после того как сам пришел в отделение полиции.