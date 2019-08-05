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СКР объявил в розыск десятого фигуранта дела о массовых беспорядках

Следствие установило личность десятого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве, говорится в сообщении ведомства. Им стал Сергей Фомин. Правоохранительные органы объявили его в розыск.

В своем сообщении СКР ссылается на «данные открытых источников», по которым Фомин, «покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления». Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ.

Помимо Фомина по делу о массовых беспорядках было задержано еще девять человек. В их числе несколько граждан, которые сотрудничали с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы: волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло, сборщик подписей в поддержку Ивана Жданова Даниил Конон, видеоблогер из штаба политика Дмитрия Гудкова Егор Жуков. Помимо них были арестованы участники акции Самариддин Раджабов, Иван Подкопаев, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев. Пресненский районный суд на прошлой неделе отправил шестерых из них под арест до конца сентября, еще троим аналогичная мера пресечения была избрана сегодня, 5 августа.

Несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла в Москве 27 июля. В ходе акции МВД задержало 1074 человека. По данным «ОВД-инфо», было задержано 1373 человека. Следственный комитет через три дня возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, заявив о не менее чем 10 фигурантах этого дела.

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