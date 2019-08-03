Разгон протестующих на Бульварном кольце. Главное

Евгений Разумный / Ведомости

В центре Москвы 3 августа проходит не согласованная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Она началась около двух часов дня, сбору участников помешала плохая погода – дважды в течение дня начинался дождь. Полиция почти сразу приступила к задержанию участников протеста. Это четвертая крупная акция за месяц из-за выборов в Мосгордуму (первая прошла 14 июля). Протестующие требуют зарегистрировать независимых кандидатов, которых избирательные комиссии не допустили до выборов.

У сегодняшней акции нет единой локации. Протестующие рассредоточились по всему Бульварному кольцу. К этому призывали организаторы протеста, объяснив, что таким образом полиции будет сложнее задерживать протестующих. Наиболее напряженная ситуация сложилась на Пушкинской и Трубной площадях, где было больше всего людей.

МВД оценило число участников акции в 1500 человек. Насколько эта оценка соответствует действительности, сказать сложно, поскольку протестующие находились в разных местах. Около 18.00 мск полиция сообщила, что в центре Москвы за различные правонарушения задержаны 600 человек. Проект «ОВД-инфо» к этому времени называл такую же цифру.

При разгоне протестующих на Пушкинской площади пострадал сотрудник Росгвардии. Его травмировал участник акции протеста, оказавший активное сопротивление. Мужчину задержали и передали полицейским, а сотрудника Росгвардии госпитализировали.

Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержали до начала акции. Она не смогла доехать до Бульварного кольца. Около десяти сотрудников правоохранительных органов задержали ее, когда она садилась в такси у своего штаба, посадили в тонированный автобус и увезли. Несколько часов Соболь возили по городу, пока, наконец, не привезли в ОВД «Московский» рядом с аэропортом «Внуково». Вечером того же дня суд оштрафовал ее на 300 000 руб. за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.

Не пустили на акцию и Константина Янкаускаса. У муниципального депутата сегодня закончился срок административного ареста, который он отбывал за призыв к несогласованной акции 27 июля. На выходе из спецприемника Янкаускаса снова задержали.

Были задержаны несколько журналистов. В том числе корреспондет «Ведомостей» Елена Вавина. Она рассказала, что ее задержали, когда она фотографировала происходящее на Пушкинской площади. Сотрудники ОМОНа сначала попросили журналистку уйти оттуда, а затем взяли за руки и повели к автозаку. Когда Вавина показала редакционное задание и удостоверение журналиста, правоохранители заявили, что это документы неустановленного образца. Позже журналистку отпустили из ОВД без составления протокола. Также был задержан корреспондент «Дождя» Владимир Роменский. По данным телеканала, силовик намеренно сорвал с шеи журналиста пресс-карту и редакционное задание во время его задержания.

Некоторые магазины в центре Москвы закрылись 3 августа. Например, кондитерский магазин «Аленка» и магазин одежды H&M. Также не работают супермаркет «Магнолия» на Тургеневской площади и отделение Альфа-банка на Тверской улице. На дверях магазина конфет висит письмо от главы управы Тверского района. Чиновник порекомендовал магазинам приостановить работу 3 августа с полудня и до полуночи или вообще не открываться. Закрыли веранду ресторана на крыше БЦ «Легенда Цветного».

Следственный комитет России во время митинга сообщил о беспрецедентном деле. Следователи возбудили уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. По версии следствия, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Эти средства, как утверждает СКР, были получены преступным путем, о чем ФБК было известно. Для легализации этих денег соучастники через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких банков. После этого средства были зачислены на текущие расчетные счета фонда.

Музыканты отказались от участия в фестивале «Шашлык live». Мэрия Москвы в конце июля сообщила, что 3 августа в парке Горького начнется фестиваль с участием знаменитых рок-музыкантов. Ранее такое мероприятие в столице никогда не проводилось. В штабе Навального считают, что фестиваль организовали специально, чтобы отвлечь молодежь от несогласованной акции. В пятницу от участия в концерте отказались группы «Браво» и Tequilajazzz, в субботу к ним присоединилась группа «Ногу свело!». Кроме того, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что поддерживает протестующих, и отказался вести фестиваль.

Протесты на Бульварном кольце. Фоторепортаж