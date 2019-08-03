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Любовь Соболь задержали на выходе из штаба

Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержали в центре Москвы, когда она собиралась ехать на несогласованную акцию. Трансляцию вел телеканал «Дождь».

Около 13.30 мск Соболь вышла из штаба, чтобы отправиться на Бульварное кольцо, где планируется проведение акции. Она вместе со своими сторонниками собиралась сесть в такси, но не успела. Около десяти сотрудников полиции задержали Соболь, посадили в тонированный автобус и увезли. «Зачем вы надели каски, чего вы боитесь? Я похожа на особо опасную преступницу? Кого вы боитесь? Девушку на 21-м дне голодовки?» – сказала Соболь сотрудникам МВД перед своим задержанием.

Неделю назад, 27 июля, Соболь также была задержана, когда садилась в такси, чтобы ехать на несогласованную акцию к мэрии. В тот же день ее оштрафовали на 30 000 руб. за нарушение правил организации митинга. Арестовать Соболь не могут, поскольку у нее есть несовершеннолетний ребенок.

Несколько недель подряд в Москве проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Очередная акция должна пройти 3 августа, она не согласована с властями. На прошлой акции 27 июля задержали, по разным данным, от 1074 до 1373 человек.

Соболь тоже не была допущена до выборов в Мосгордуму, избирком забраковал более 10% сданных ею подписей избирателей. Последние три недели она держит голодовку.

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