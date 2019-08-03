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Демократия
На Пушкинской площади десятки задержанных. Онлайн протестов в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании фондом Навального миллиарда рублей
03 августа
11:30
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Комментарии
К.В.В.
09:04 03.08.2019
Собянин войдет в историю Москвы как самый трусливый и лживый мэр.
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