Политика / Демократия

На Пушкинской площади десятки задержанных. Онлайн протестов в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании фондом Навального миллиарда рублей

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К.В.В.
09:04 03.08.2019
Собянин войдет в историю Москвы как самый трусливый и лживый мэр.
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