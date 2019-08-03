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Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 000 рублей

Щербинский суд Москвы оштрафовал на 300 000 руб. юриста ФБК Любовь Соболь, сообщается на ее странице в Twitter. Она была задержана 3 августа на выходе из своего штаба перед началом несогласованной акции протеста в Москве.

На Соболь был составлен протокол по по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия). Поводом стал несогласованный митинг 15 июля на Трубной площади, где она проводила встречу с избирателями.

В Москве 3 августа прошла очередная несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным полиции, в ней приняли участие 1500 человек, 600 были задержаны. Проект «ОВД-инфо» сообщил о 685 задержанных.

Соболь задержали на выходе из штаба