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Кортнев отказался вести анонсированный мэрией фестиваль в парке Горького

Мэрия Москвы в конце июля сообщила, что 3 и 4 августа в парке Горького пройдет фестиваль «Шашлык live» с участием знаменитых рок-музыкантов. Вести его должны были телеведущая Светлана Зейналова и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, но музыкант в последний момент отказался.

«По этическим причинам Алексей Кортнев не сможет принять участие в фестивале "Шашлык live". Приносим свои извинения всем, кто рассчитывал на участие лидера группы "Несчастный случай" в мероприятии», – говорится на странице коллектива в Faceboоk. Сообщение появилось около полудня в субботу.

Фестиваль «Шашлык live» ранее никогда не проводился в Москве, известно о нем стало за несколько дней до начала мероприятия. Внимание на него обратил начальник штаба Алексея Навального Леонид Волков. По его мнению, фестиваль был специально организован, чтобы отвлечь тех, кто собирается идти на несогласованную акцию 3 августа.

В беседе с «Медузой» Кортнев рассказал, что узнал о фестивале от своего директора два дня назад. Музыкант отметил, что тогда еще ничего не слышал о несогласованной акции оппозиции, которая запланирована на 3 августа, поскольку был в отпуске далеко от России. При этом Кортнев поддержал протестующих: по его мнению, ситуация с выборами в Мосгордуму – «исключительное безобразие, дошедшее до крайней степени наглости в том, что сделали с независимыми кандидатами». «Поэтому я, конечно, всей душой за недопущенных кандидатов», – добавил музыкант.

Ранее от участия в фестивале отказались группы «Браво» и Tequilajazzz. Эти коллективы были заявлены в числе участников, однако 2 августа их лидеры заявили, что они ничего об этом не знают и группы не планируют нигде выступать в субботу. Сегодня стало известно, что вместо «Браво» и Tequilajazzz на фестивале выступят группа «Ногу свело!» и музыканты Владимир Кузьмин и Валерий Сюткин. Ранее участие в мероприятии подтвердили группы «Чайф», «Сплин», 7Б, Uma2rman, а также Светлана Сурганова и Юлия Чичерина.

Несколько недель подряд в Москве проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Очередная акция запланирована на 3 августа. Прошлые протесты 27 июля закончились массовыми задержаниями: МВД сообщало о 1074 задержанных, «ОВД-инфо» – о 1373.

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