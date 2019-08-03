Некоторые магазины закрылись в центре Москвы из-за несогласованной акции
Некоторые магазины и кафе в районе Бульварного кольца, где сегодня проходит несогласованная акция протеста, закрыты. Например, кондитерский магазин «Аленка» и магазин одежды H&M. Также не работают супермаркет «Магнолия» на Тургеневской площади и отделение Альфа-банка на Тверской улице.
На дверях магазина конфет висит письмо от главы управы Тверского района. Чиновник рекомендует магазинам приостановить работу 3 августа с полудня и до полуночи или вообще не открываться.
Несколько недель подряд в Москве проходят акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Очередная акция проходит 3 августа, она не согласована с властями. На прошлой акции 27 июля были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек.
Сегодняшняя акция тоже сопровождается задержаниями. По предварительным данным, задержаны уже более 30 человек, в том числе юрист ФБК Любовь Соболь. В центре Москвы с утра было много сотрудников полиции и Росгвардии, входы в скверы на Бульварном кольце перекрыты, полиция проверяет у прохожих документы.
Фальсификации, коррупция, война. Почему москвичи выходят на митинги
Шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади против итогов выборов в Госдуму. В акции, по данным МВД, приняли участие 36 000 человек. По данным организаторов – в несколько раз больше. Далее указаны данные полиции, которые, как правило, в несколько раз меньше, чем подсчеты организаторов и сторонних наблюдателей
29 000 человек
Митинг на проспекте Сахарова против фальсификаций на выборах в Госдуму. Москвичей задели результаты, согласно которым даже в столице «Единая Россия» получила почти половину голосов избирателей – 46,6%, хотя предварительные опросы давали гораздо меньше
25 000 человек
Митинг на Болотной площади против фальсификаций на выборах в Госдуму
Марш памяти Немцова в центре Москвы
21 000 человек
Бывший вице-премьер, оппозиционный политик и сопредседатель партии «РПР – Парнас» Борис Немцов был убит недалеко от Кремля ночью 28 февраля. Акции его памяти проводятся каждый год
18 000 человек
«Марш миллионов» в знак протеста против возвращения Путина в Кремль: от Пушкинской до проспекта Сахарова
14 000 человек
Митинг оппозиции на Пушкинской площади в день президентских выборов: на них был переизбран главой государства Владимир Путин
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Второй «Марш миллионов»: от Пушкинской до проспекта Сахарова
12 000 человек
Митинг на проспекте Сахарова за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму
11 000 человек
«Большой белый круг»: граждане с белыми лентами – символом акций за чистоту выборов – выстроились вокруг Садового кольца
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«Марш против подлецов» – против закона, запретившего усыновление иностранцами детей из России
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«Марш миллионов»: протестующие накануне инаугурации Путина прошли по Якиманке и собирались организовать митинг на Болотной площади, это закончилось столкновениями с полицией и «болотным делом»
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«Он вам не Димон»: антикоррупционные протесты сторонников Алексея Навального в Москве
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Митинг на Чистых прудах против фальсификаций результатов голосования на выборах в Госдуму шестого созыва
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Митинг в Москве на Манежной площади в поддержку Навального, которому вынесли приговор по делу «Кировлеса» во время кампании по выборам мэра Москвы
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«Он нам не царь»: акция сторонников Навального накануне инаугурации Путина, избранного в четвертый раз президентом России