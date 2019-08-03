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Некоторые магазины закрылись в центре Москвы из-за несогласованной акции

Некоторые магазины и кафе в районе Бульварного кольца, где сегодня проходит несогласованная акция протеста, закрыты. Например, кондитерский магазин «Аленка» и магазин одежды H&M. Также не работают супермаркет «Магнолия» на Тургеневской площади и отделение Альфа-банка на Тверской улице.

На дверях магазина конфет висит письмо от главы управы Тверского района. Чиновник рекомендует магазинам приостановить работу 3 августа с полудня и до полуночи или вообще не открываться.

Несколько недель подряд в Москве проходят акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Очередная акция проходит 3 августа, она не согласована с властями. На прошлой акции 27 июля были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек.

Сегодняшняя акция тоже сопровождается задержаниями. По предварительным данным, задержаны уже более 30 человек, в том числе юрист ФБК Любовь Соболь. В центре Москвы с утра было много сотрудников полиции и Росгвардии, входы в скверы на Бульварном кольце перекрыты, полиция проверяет у прохожих документы.

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