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МВД сообщило о 600 задержанных на акции протеста в Москве

На несогласованной акции протеста в Москве задержали 600 человек, сообщает московское управление МВД. Это совпадает с оценкой проекта «ОВД-инфо» по состоянию на 17.45 мск. Всего, по данным полиции, в акции приняли участие 1500 человек.

Полиция отпустила без протокола корреспондента «Ведомостей» Елену Вавину и корреспондента «Дождя» Владимира Роменского. Однако были задержаны журналисты «МБХ медиа» Александра Семенова и Алексей Степанов, а также издания Baza Петр Коронаев.

Полиция продолжает дежурить на Трубной и Пушкинской площадях, но там практически не осталось протестующих. Кроме того, колонна протестующих прошла по старому Арбату, там были задержаны несколько человек.

В Москве 3 августа проходит очередная несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Ее участники рассредоточились по всему Бульварному кольцу. На прошлой акции 27 июля были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек.