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Число задержанных в Москве превысило 300 человек

Согласно последним данным «ОВД-инфо», на несогласованной акции в Москве к четырем часам дня были задержаны 311 человек. Ранее МВД сообщило, что к 14.30 мск на акции задержаны 30 человек. «ОВД-инфо» в это же время сообщало о 89 задержанных.

Задержана корреспондент «Ведомостей» Елена Вавина. Ее задержали на Пушкинской площади, когда она фотографировала происходящее на акции на телефон. «Подошли двое ОМОНовцев и сказали, чтобы я уходила. Я ответила, что журналист и нахожусь на редакционном задании, они схватили меня за руки и стали требовать показать редакционное удостоверение. Я ответила, что оно в рюкзаке, отпустите — покажу. Они продолжили требовать редакционное, не отпуская рук, и повели меня в автозак», — рассказала Вавина. Когда ей все же удалось показать редакционное задание и удостоверение журналиста, правоохранители заявили, что это документы неустановленного образца. Вавина находится в автозаке, вместе с ней еще около 20 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. На вопрос, куда их везут, водитель ответил: «В морг».

Также среди задержанных — корреспондент «Дождя» Владимир Роменский. По данным телеканала, силовик намеренно сорвал с шеи журналиста пресс-карту и редакционное задание во время его задержания.

В Москве 3 августа проходит несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Ее участники рассредоточились по всему Бульварному кольцу. Наиболее напряженная ситуация на Пушкинской площади, где больше всего людей.

На Пушкинской площади начались массовые задержания