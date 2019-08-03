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Сотрудник Росгвардии пострадал на акции протеста в Москве

Ведомости
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Сотрудник Росгвардии пострадал при разгоне несогласованной акции протеста на Пушкинской площади в Москве, сообщает ведомство. Участник акции оказал ему активное сопротивление и травмировал его. Мужчина был задержан и передан полицейским, сотрудника Росгвардии госпитализировали.

В Москве 3 августа проходит акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Столичная полиция в 17.56 мск сообщила, что в ней приняли участие 1500 человек, из них 600 были задержаны. По данным проекта «ОВД-инфо» на 18.42 мск, были задержаны 685 человек.

Это не первая акция протеста в Москве в связи с выборами в Мосгордуму. На несогласованном митинге 27 июля были задержаны более тысячи человек. По его итогам было заведено уголовно дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти.

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Экономика
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Силуанов прокомментировал новые санкции США против России

Ведомости
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Российская экономика за последние годы доказала свою устойчивость к санкциям, заявил журналистам первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. В этот раз она также сможет быстро приспособиться к неблагоприятным условиям благодаря «гибкой макроэкономической конструкции и взвешенной бюджетной политике».

В связи с ограничениями США в отношении госдолга России Силуанов выразил уверенность, что созданная финансовая система позволит удовлетворить потребности бюджета в заемных ресурсах.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета антироссийских санкций из-за дела Скрипалей. Он включает в себя меры в отношении российского госдолга и требования к международным организациям не предоставлять Москве кредиты. США также вводят дополнительные экспортные ограничения, которые будут распространяться на товары и технологии, необходимые для создания оружия массового поражения. Санкции вступят в силу 19 августа и будут действовать как минимум год.

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МВД сообщило о 600 задержанных на акции протеста в Москве

Ведомости
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На несогласованной акции протеста в Москве задержали 600 человек, сообщает московское управление МВД. Это совпадает с оценкой проекта «ОВД-инфо» по состоянию на 17.45 мск. Всего, по данным полиции, в акции приняли участие 1500 человек.

Полиция отпустила без протокола корреспондента «Ведомостей» Елену Вавину и корреспондента «Дождя» Владимира Роменского. Однако были задержаны журналисты «МБХ медиа» Александра Семенова и Алексей Степанов, а также издания Baza Петр Коронаев.

Полиция продолжает дежурить на Трубной и Пушкинской площадях, но там практически не осталось протестующих. Кроме того, колонна протестующих прошла по старому Арбату, там были задержаны несколько человек.

В Москве 3 августа проходит очередная несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Ее участники рассредоточились по всему Бульварному кольцу. На прошлой акции 27 июля были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек.

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Политика
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Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника

Ведомости
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На выходе из спецприемника задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса. В спецприемнике он отбывал административный арест за призывы к несогласованной акции 27 июля.

Янкаускаса арестовали 29 июля по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) на семь суток.

В Москве 3 августа проходит не согласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Протестующие рассредоточились по всему Бульварному кольцу. Еще до начала мероприятия была задержана одна из его организаторов – юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Соболь задержали на выходе из штаба

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Политика
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Число задержанных в Москве превысило 300 человек

Ведомости
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Согласно последним данным «ОВД-инфо», на несогласованной акции в Москве к четырем часам дня были задержаны 311 человек. Ранее МВД сообщило, что к 14.30 мск на акции задержаны 30 человек. «ОВД-инфо» в это же время сообщало о 89 задержанных.

Задержана корреспондент «Ведомостей» Елена Вавина. Ее задержали на Пушкинской площади, когда она фотографировала происходящее на акции на телефон. «Подошли двое ОМОНовцев и сказали, чтобы я уходила. Я ответила, что журналист и нахожусь на редакционном задании, они схватили меня за руки и стали требовать показать редакционное удостоверение. Я ответила, что оно в рюкзаке, отпустите – покажу. Они продолжили требовать редакционное, не отпуская рук, и повели меня в автозак», – рассказала Вавина. Когда ей все же удалось показать редакционное задание и удостоверение журналиста, правоохранители заявили, что это документы неустановленного образца. Вавина находится в автозаке, вместе с ней еще около 20 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. На вопрос, куда их везут, водитель ответил: «В морг».

Также среди задержанных – корреспондент «Дождя» Владимир Роменский. По данным телеканала, силовик намеренно сорвал с шеи журналиста пресс-карту и редакционное задание во время его задержания.

В Москве 3 августа проходит несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Ее участники рассредоточились по всему Бульварному кольцу. Наиболее напряженная ситуация на Пушкинской площади, где больше всего людей.

На Пушкинской площади начались массовые задержания

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Политика
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МВД оценило число участников акции на Бульварном кольце

Ведомости
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К 14.30 мск на несогласованной акции в центре Москвы за нарушение общественного порядка были задержаны около 30 человек, сообщил столичный главк МВД. Численность участников акции полиция оценила в 350 человек.

Проект «ОВД-инфо» к этому же времени насчитал 89 задержанных. Перед началом акции была задержана юрист ФБК Любовь Соболь, ее увезли в ОВД «Московский» в районе аэропорта «Внуково».

В Москве 3 августа проходит несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Ее участники рассредоточились по всему Бульварному кольцу. Наиболее напряженная ситуация на Пушкинской площади, где больше всего людей.

На Пушкинской площади начались массовые задержания

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Политика
Новости

На несогласованной акции в Москве начались задержания

Ведомости
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В центре Москвы начали задерживать участников несогласованной акции протеста. «ОВД-инфо» сообщает, что задержаны как минимум 89 человек. «Новая газета» передает, что задержания начались у станции метро «Кропоткинская». По данным «Медиазоны», на Пушкинской площади задержали не менее 30 человек.

Корреспонденты «Ведомостей» сообщают о задержаниях на Тверском, Цветном бульварах, Трубной, Пушкинской площадях и в других местах в центре Москвы.

Наиболее напряженная ситуация складывается на Пушкинской площади – там больше всего людей, полиция ведет себя агрессивно. На Цветном бульваре ОМОН теснит протестующих в сторону Трубной площади. Сотрудники правоохранительных органов предупреждают, что акция не согласована с властями, и просят разойтись.

В Москве 3 августа проходит четвертая по счету акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В прошлые выходные протесты закончились рекордными задержаниями – по разным данным, от 1074 до 1373 человек были задержаны.

Соболь задержали на выходе из штаба

Бизнес
Новости

Некоторые магазины закрылись в центре Москвы из-за несогласованной акции

Ведомости
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Некоторые магазины и кафе в районе Бульварного кольца, где сегодня проходит несогласованная акция протеста, закрыты. Например, кондитерский магазин «Аленка» и магазин одежды H&M. Также не работают супермаркет «Магнолия» на Тургеневской площади и отделение Альфа-банка на Тверской улице.

На дверях магазина конфет висит письмо от главы управы Тверского района. Чиновник рекомендует магазинам приостановить работу 3 августа с полудня и до полуночи или вообще не открываться.

Несколько недель подряд в Москве проходят акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Очередная акция проходит 3 августа, она не согласована с властями. На прошлой акции 27 июля были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек.

Сегодняшняя акция тоже сопровождается задержаниями. По предварительным данным, задержаны уже более 30 человек, в том числе юрист ФБК Любовь Соболь. В центре Москвы с утра было много сотрудников полиции и Росгвардии, входы в скверы на Бульварном кольце перекрыты, полиция проверяет у прохожих документы.

Фальсификации, коррупция, война. Почему москвичи выходят на митинги

Политика
Новости

Любовь Соболь задержали на выходе из штаба

Ведомости
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Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержали в центре Москвы, когда она собиралась ехать на несогласованную акцию. Трансляцию вел телеканал «Дождь».

Около 13.30 мск Соболь вышла из штаба, чтобы отправиться на Бульварное кольцо, где планируется проведение акции. Она вместе со своими сторонниками собиралась сесть в такси, но не успела. Около десяти сотрудников полиции задержали Соболь, посадили в тонированный автобус и увезли. «Зачем вы надели каски, чего вы боитесь? Я похожа на особо опасную преступницу? Кого вы боитесь? Девушку на 21-м дне голодовки?» – сказала Соболь сотрудникам МВД перед своим задержанием.

Неделю назад, 27 июля, Соболь также была задержана, когда садилась в такси, чтобы ехать на несогласованную акцию к мэрии. В тот же день ее оштрафовали на 30 000 руб. за нарушение правил организации митинга. Арестовать Соболь не могут, поскольку у нее есть несовершеннолетний ребенок.

Несколько недель подряд в Москве проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Очередная акция должна пройти 3 августа, она не согласована с властями. На прошлой акции 27 июля задержали, по разным данным, от 1074 до 1373 человек.

Соболь тоже не была допущена до выборов в Мосгордуму, избирком забраковал более 10% сданных ею подписей избирателей. Последние три недели она держит голодовку.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму

Политика
Новости

Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири

Ведомости
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. Об этом он сообщил в Twitter. В частности, по словам политика, Италия может предоставить для этой цели два самолета Canadair.

«В связи с трагичной чрезвычайной ситуацией с пожарами в Сибири я предложил Российской Федерации сотрудничество со стороны нашей службы гражданской обороны в виде двух самолетов Canadair», – написал Конте. Премьер выразил надежду на то, что ситуация в Сибири скоро нормализуется.

Лесные пожары в Сибири начались в первой половине июля, режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в нескольких районах Бурятии и Якутии. В общей сложности горит около 3 млн га леса, и пожары продолжают распространяться. 31 июля к тушению присоединилась военная авиация.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Российский президент пообещал воспользоваться предложением в случае необходимости.

Пожары в Сибири

Политика
Новости

Кортнев отказался вести анонсированный мэрией фестиваль в парке Горького

Ведомости
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Мэрия Москвы в конце июля сообщила, что 3 и 4 августа в парке Горького пройдет фестиваль «Шашлык live» с участием знаменитых рок-музыкантов. Вести его должны были телеведущая Светлана Зейналова и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, но музыкант в последний момент отказался.

«По этическим причинам Алексей Кортнев не сможет принять участие в фестивале "Шашлык live". Приносим свои извинения всем, кто рассчитывал на участие лидера группы "Несчастный случай" в мероприятии», – говорится на странице коллектива в Faceboоk. Сообщение появилось около полудня в субботу.

Фестиваль «Шашлык live» ранее никогда не проводился в Москве, известно о нем стало за несколько дней до начала мероприятия. Внимание на него обратил начальник штаба Алексея Навального Леонид Волков. По его мнению, фестиваль был специально организован, чтобы отвлечь тех, кто собирается идти на несогласованную акцию 3 августа.

В беседе с «Медузой» Кортнев рассказал, что узнал о фестивале от своего директора два дня назад. Музыкант отметил, что тогда еще ничего не слышал о несогласованной акции оппозиции, которая запланирована на 3 августа, поскольку был в отпуске далеко от России. При этом Кортнев поддержал протестующих: по его мнению, ситуация с выборами в Мосгордуму – «исключительное безобразие, дошедшее до крайней степени наглости в том, что сделали с независимыми кандидатами». «Поэтому я, конечно, всей душой за недопущенных кандидатов», – добавил музыкант.

Ранее от участия в фестивале отказались группы «Браво» и Tequilajazzz. Эти коллективы были заявлены в числе участников, однако 2 августа их лидеры заявили, что они ничего об этом не знают и группы не планируют нигде выступать в субботу. Сегодня стало известно, что вместо «Браво» и Tequilajazzz на фестивале выступят группа «Ногу свело!» и музыканты Владимир Кузьмин и Валерий Сюткин. Ранее участие в мероприятии подтвердили группы «Чайф», «Сплин», 7Б, Uma2rman, а также Светлана Сурганова и Юлия Чичерина.

Несколько недель подряд в Москве проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Очередная акция запланирована на 3 августа. Прошлые протесты 27 июля закончились массовыми задержаниями: МВД сообщало о 1074 задержанных, «ОВД-инфо» – о 1373.

Фальсификации, коррупция, война. Почему москвичи выходят на митинги

Экономика
Новости

Расследование о вмешательстве России в выборы обошлось США в $32 млн

Ведомости
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Расследование специального прокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента обошлось министерству юстиции США в $32 млн. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные ведомства. Расследование длилось почти два года.

Отмечается, что минюст раскрыл информацию о потраченных Мюллером средствах на несколько недель раньше, чем ожидалось. Еще до публикации данных президент Дональд Трамп говорил, что на расследование было потрачено не менее $40 млн.

Мюллер представил результаты своего расследования в марте. По его данным, российские власти пытались влиять на выборы, используя кибератаки и соцсети. В то же время он не обнаружил, чтобы какой-либо сотрудник предвыборного штаба Трампа или он сам вступали в сговор с Москвой, несмотря на «многочисленные предложения от аффилированных с Россией лиц».

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