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Сотрудник Росгвардии пострадал на акции протеста в Москве

Сотрудник Росгвардии пострадал при разгоне несогласованной акции протеста на Пушкинской площади в Москве, сообщает ведомство. Участник акции оказал ему активное сопротивление и травмировал его. Мужчина был задержан и передан полицейским, сотрудника Росгвардии госпитализировали.

В Москве 3 августа проходит акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Столичная полиция в 17.56 мск сообщила, что в ней приняли участие 1500 человек, из них 600 были задержаны. По данным проекта «ОВД-инфо» на 18.42 мск, были задержаны 685 человек.

Это не первая акция протеста в Москве в связи с выборами в Мосгордуму. На несогласованном митинге 27 июля были задержаны более тысячи человек. По его итогам было заведено уголовно дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти.