Новости
Политика
Новости

СК прекратил уголовное преследование Егора Жукова по делу о массовых беспорядках

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следствие признало студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова непричастным к совершению массовых беспорядков  27 июля и прекратило его уголовное преследование по ст. 212 УК РФ, сообщается на сайте ведомства. При этом СК подтвердил, что Жукову предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Басманный суд ранее во вторник, 3 сентября, по просьбе следствия перевел Жукова под домашний арест. Мера пресечения также была смягчена еще одному фигуранту дела о беспорядках Сергею Фомину.

Основные претензии к Жукову по делу о беспорядках были связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек «дирижирует» толпой на митинге у мэрии. Позже Следственный комитет признал, что на видео был не он, сообщал адвокат студента Илья Новиков. Однако расследование против Жукова на этом не завершилось. Правоохранительные органы изъяли из ВШЭ его личное дело и курсовые, а также решили проверить на экстремизм девять роликов из его видеоблога.

Жуков учится на факультете политологии ВШЭ. Он работал видеоблогером в штабе незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова и сам пытался принять участие в выборах.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Экономика
Новости

Минэкономразвития хочет усложнить блокировку счетов бизнеса

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минэкономразвития планирует усложнить процесс блокировки банковских счетов компаний, а также упростить их разблокировку, сообщает РБК со ссылкой на план ведомства о «Трансформации делового климата». По словам министра экономического развития Максима Орешкина, теперь банки обязаны объяснять предпринимателям причину блокировки и ускорить процедуру реабилитации счетов.

По данным издания, министерство также планирует изменить требования для строительства дорог, трубопроводов и мостов, упростив выдачу разрешений на строительство для некоторых объектов. Кроме этого, планируется ускорить прохождение таможни за счет выборочного, а не сплошного контроля. Таким образом чиновники хотят сократить время нахождения товара в местах оформления на 30%.

План «Трансформация делового климата» (состоит из 15 направлений) должен устранить барьеры при ведении бизнеса в России. В январе 2019 г. правительство утвердило первый пакет мер по трансформации. В феврале в план включили защиту прав и законных интересов предпринимателей, туризм, сельское хозяйство и экологию. В сентябре 2019 г. в план планируют добавить социальную сферу, защиту интеллектуальной собственности и искусственный интеллект. Пункт плана считается выполненным, если эксперты дали положительное заключение на доклад министерства-исполнителя. Сейчас исполнены 42 мероприятия.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Суд перевел под домашний арест фигурантов дела о беспорядках Фомина и Жукова

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Басманный суд Москвы перевел под домашний арест Сергея Фомина и Егора Жукова, обвиняемых в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Медиазона». Смягчить им меру пресечения сегодня, 3 сентября, попросил Следственный комитет.

Следователь на заседании заявил, что Фомин не может уничтожить доказательства и повлиять на свидетелей, потому что все записи были получены, а лица допрошены. Остается риск того, что Фомин может скрыться, отмечает следователь, но одного этого обстоятельства недостаточно, чтобы держать его под стражей, так как обвиняемый ранее не привлекался и характеризуется положительно. Следователь по делу Жукова сказал, что возможность студента воздействовать на следствие уменьшена, но не исключена.

Суд арестовал Фомина 9 августа на два месяца. Он был объявлен в розыск, но добровольно явился в ОВД «Замоскворечье». Фомин не стал давать показания и вину не признал.

Жукова задержали после несогласованной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и обвинили в участии в массовых беспорядках. Он также вину не признает. Его адвокат Илья Новиков рассказал, что основные претензии к студенту были связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек «дирижирует» толпой на митинге у мэрии. Позже Следственный комитет признал, что на видео был не Жуков, но обвинения с него не сняли. Следователи изъяли из ВШЭ личное дело и курсовые работы Жукова. Новиков предположил, что следствие будет искать «доказательства идеологической диверсии в студенческих работах». Адвокат также сообщал, что следствие решило проверить на экстремизм девять роликов из видеоблога студента. 3 сентября стало известно, что Жукову предъявили еще одно обвинение – в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Жуков учится на факультете политологии ВШЭ. Он работал видеоблогером в штабе незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова и сам пытался принять участие в выборах.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Суд оштрафовал Любовь Соболь еще на 300 000 рублей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Троицкий районный суд Москвы еще на 300 000 руб. оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь по статье о повторном нарушении закона о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Об этом в своем Telegram-канале сообщила организация «Апология протеста». О какой акции идет речь, не уточняется. Известно, что в ходе судебного заседания суд отказал в удовлетворении всех ходатайств защиты: о вызове прокурора и полицейских, а также о ведении протокола судебного заседания.

Это уже пятый штраф за последнее время, назначенный Соболь из-за проведения протестных акций в поддержку кандидатов в Мосгордуму. Хамовнический суд 27 июля оштрафовал ее на 30 000 руб., 3 августа Щербинский суд – на 300 000 руб., 12 августа Троицкий суд назначил еще один штраф в 300 000 руб. 13 августа Хорошевский суд Москвы оштрафовал ее еще на 300 000 руб. Общая сумма штрафов на данный момент составляет 1,23 млн руб. Соболь в Twitter заявляла, что намерена обжаловать штрафы в ЕСПЧ.

Накануне, 2 сентября, Любовь Соболь была задержана полицией. Вместе с ней задержали соратника политика Алексея Навального Николая Ляскина и муниципального депутата Илью Азара. На них составили протокол по ст. 20.2 КоАП за участие в акции и отпустили. Митинги в Москве проходят с середины июня и сопровождаются массовыми задержаниями.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

FT: Сечин в 2009 году поднимал тост за избрание Обамы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в 2009 г. поднимал тост за избрание Барака Обамы президентом США на встрече с аналитиком, гендиректором Black Gold Investors Гэри Россом. Об этом Росс рассказал Financial Times.

В конце 2008 г. Саудовская Аравия попросила Росса убедить Россию сотрудничать с целью стабилизации цен на нефть. В течение восьми месяцев они опустились со $145 до менее $30 за баррель на фоне мирового финансового кризиса.

Встреча Росса и Сечина, который на тот момент был вице-премьером и курировал ТЭК, состоялась в марте 2009 г. накануне саммита ОПЕК в Вене. «У него был переводчик и бутылка водки на столе. Мы были только вдвоем», – вспоминает Росс. По его словам, встреча прошла в хорошей атмосфере, «с большим количеством выпивки». Однако сотрудничать с ОПЕК и сокращать добычу нефти Сечин отказался.

Представитель Сечина в разговоре с FT назвал историю Росса «дешевой басней». Он подчеркнул, что все утверждения в ней не имеют отношения к действительности, в частности, Сечин не пьет водку.

Обама был избран президентом США в ноябре 2008 г. и вступил в должность в январе 2009 г. Перед его избранием ипотечный кризис в США уже перерос в финансовый и начал затрагивать другие страны, в сентябре 2008 г. обанкротился инвестиционный банк Lehman Brothers. В феврале 2009 г. американский сенат одобрил план чрезвычайных антикризисных мер Обамы.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Полиция задержала соратника Гудкова Александра Соловьева

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Полиция задержала незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы, соратника Дмитрия Гудкова Александра Соловьева, сообщает «МБХ медиа». Его задержали на выходе из дома в Москве.

2 сентября МВД по Москве завело административное дело по статье о нарушении порядка организации акции (20.2 КоАП) из-за шествия, которое прошло в Москве 31 августа. Ранее во вторник, 3 сентября, были задержаны председатель Либертарианской партии Сергей Бойко и активист Марк Гальперин. Им всем вменяют участие в несогласованной акции 31 августа.

Накануне, 2 сентября, полиция задержала соратников политика Алексея Навального Николая Ляскина и Любовь Соболь, а также муниципального депутата Илью Азара. На них составили протокол по ст. 20.2 КоАП за участие в акции и отпустили.

31 августа в Москве прошла акция против политических репрессий и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Митинги в поддержку кандидатов проходят в Москве с середины июня и сопровождаются массовыми задержаниями участников.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей арестованы девять его фигурантов: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Эдуард Малышевский и Никита Чирцов.

Ранее сегодня СК сообщил о прекращении уголовного преследования четырех фигурантов дела о беспорядках: Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка и Владислава Барабанова. В их действиях не нашли состава преступления. Еще двое фигурантов этого дела признали вину и сегодня получили реальные сроки: Иван Подкопаев – три года колонии, Данила Беглец – два года колонии.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Стиль жизни
Новости

Опубликован шорт-лист Букеровской премии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Опубликован шорт-лист претендентов на Букеровскую премию (Man Booker Prize) 2019 г., говорится на сайте оргкомитета. В шорт-лист вошли Маргарет Этвуд с романом «Заветы» (The Testaments), Люси Эллманн, «Утки, Ньюберипорт» (Ducks, Newburyport), Бернардин Эваристо, «Девушка, женщина, все остальное» (Girl, Woman, Other), Чигози Обиома, «Оркестр меньшинств» (An Orchestra of Minorities), Салман Рушди, «Кихот» (Quichotte), Элиф Шафак, «10 минут 38 секунд в этом странном мире» (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World).

Букеровская премия – самая престижная премия англоязычной литературы. Ее вручают с 2005 г. До 2015 г. она вручалась один раз в два года, затем – ежегодно. В прошлом году премию присудили Анне Бернс из Северной Ирландии за роман «Молочник» (Milkman).

В этом году лауреата премии объявят 14 октября, он получит 50 000 фунтов стерлингов. Финалисты премии – по 2500 фунтов стерлингов, а их книги издадут специальным тиражом. Ранее стало известно, что ближайшие пять лет премию будет спонсировать благотворительный фонд Crankstart, основанный инвестором из Кремниевой долины Майклом Морицем и его женой Харриет Хейман. Фонд основан в 2000 г. Он помогает студентам из малообеспеченных семей получать высшее образование, а также спонсирует Американский союз защиты гражданских свобод.

Политика
Новости

Адвокат сообщил о возбуждении нового дела против студента ВШЭ Жукова

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следственный комитет России предъявил студенту НИУ ВШЭ Егору Жукову обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете, сообщил в своем Telegram-канале руководитель «Агоры» Павел Чиков.

По его словам, адвокат «Агоры» Леонид Соловьев, представляющий интересы Жукова, уведомлен о предъявлении подзащитному обвинения по ч. 2 ст. 280 УК РФ.

Ранее Следственный комитет России заявил, что попросил суд перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина. Также СК сообщил, что пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Уголовное преследование в их отношении прекращено, избранные им меры пресечения отменены.

Двум участникам акции 27 июля, признавшимся в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов, суд 3 сентября вынес первые приговоры. Иван Подкопаев получил три года колонии за то, что распылил перцовый баллон в лица сотрудников полиции и Росгвардии. Другой фигурант дела – Данила Беглец получил два года колонии за то, что схватил за руку полицейского, задерживавшего другого протестующего.

Студента НИУ ВШЭ Жукова задержали после несогласованной акции 27 июля и обвинили в массовых беспорядках. По словам его адвоката Ильи Новикова, основные претензии к студенту были связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек «дирижирует» толпой на митинге у мэрии. Несмотря на то что Следственный комитет признал, что на видео был не Жуков, обвинения с него не сняли. В середине августа следователи изъяли из Высшей школы экономики личное дело и курсовые работы Жукова. Новиков предположил, что следствие будет искать «доказательства идеологической диверсии в студенческих работах». Адвокат также сообщал, что следствие решило проверить на экстремизм девять роликов из видеоблога студента.

Жуков учится на факультете политологии ВШЭ. Он работал видеоблогером в штабе незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, а также сам пытался принять участие в выборах.

Программист, студенты, активисты. Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля

Выбор редактора
Технологии
Новости

Samsung представит складывающийся в квадрат смартфон

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Samsung в начале следующего года представит второе складное мобильное устройство, которое уменьшается до квадрата, который можно положить в карман, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, компания работает над устройством с 17-cантиметровым внутренним дисплеем. Телефон должен стать доступнее и тоньше, чем вышедший в этом году Galaxy Fold.

В Samsung от комментариев отказались. По данным агентства, у нового телефона в верхней части внутреннего дисплея будет камера для селфи, как у недавно вышедшего Samsung Galaxy Note 10. Снаружи телефона установят две камеры. Одно из ключевых преимуществ складного устройства по сравнению с Fold в том, что при открытии он будет запускать приложения для Android, не требуя расширений, как это было у Galaxy Fold из-за его размера экрана.

Продажи Galaxy Fold должны были начаться еще в апреле, однако Samsung пришлось их отложить из-за проблем с экраном. Журналисты, получившие смартфон на тестирование до официального релиза, пожаловались на то, что гаджеты сломались в первые же дни использования. В июле компания объявила, что продажи начнутся в некоторых странах в сентябре. Примерная стоимость устройства составит 150 000–200 000 руб. Ранее стало известно, что в сентябре также должны начаться продажи складного смартфона китайской компании Huawei, которая планировала выпустить Mate X в июне, но также перенесла релиз из-за необходимости дополнительных тестов экрана.

Политика
Новости

В Ставропольском крае потерпел крушение самолет Су-25УБ

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставрополье, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минобороны России. Отмечается, что воздушное судно выполняло плановый учебно-тренировочный полет. «В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков», – добавили в ведомстве.

Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Су-25УБ – бронированный дозвуковой всепогодный турбореактивный штурмовик. Он применяется для поддержки сухопутных войск над полем боя, уничтожения наземных объектов и малоскоростных воздушных целей. Самолет разработан в первой половине 1970-х гг. в опытном конструкторском бюро Сухого в Москве.

Как отмечает ТАСС, с 2000 г. со штурмовиками Су-25 российских вооруженных сил и морской авиации ВМФ России произошло девять происшествий, повлекших полное разрушение или списание самолета (без учета инцидента, произошедшего 3 сентября 2019 г.). Среди них – пять катастроф, в которых погибли пять человек. Кроме того, в боевых действиях российское военное ведомство потеряло 15 самолетов этого типа, в результате чего погибли 10 летчиков.

Политика
Новости

В Москве задержали лидера Либертарианской партии Бойко и активиста Марка Гальперина

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Москве задержали председателя Либертарианской партии Сергея Бойко, сообщил на своей странице в Facebook адвокат Михаил Бирюков. Кроме того, задержан активист Марк Гальперин, рассказал «ОВД-инфо» юрист Николай Зборошенко.

Бойко доставили в ОВД города Троицка. На него составляют протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Поводом стал перепост видео Любови Соболь о несогласованной акции 31 августа, рассказал Бойко «МБХ медиа».

Гальперина задержали на выходе из дома. Полицейские заявили, что ему вменяют участие в акции 31 августа. Его доставили в ОВД «Замоскворечье».

Накануне полицейские задержали соратников Навального Николая Ляскина и Любовь Соболь, а также муниципального депутата Илью Азара. Позже их отпустили из отделения полиции после составления протокола по ст. 20.2 КоАП за участие в акции 31 августа.

Политика
Новости

Мосгорсуд сократил Яшину срок ареста на 50 минут

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мосгорсуд сократил политику Илье Яшину срок ареста на 50 минут, сообщил он на своей странице в Twitter. «Мосгорсуд рассмотрел апелляцию и сократил мне срок ареста на 50 минут (не шучу). Торжество правосудия прям», – написал Яшин.

На прошлой неделе, 29 августа, Яшин получил пятый административный арест подряд. Тверской районный суд Москвы признал его виновным в призывах к участию в несогласованной акции протеста 3 августа. Яшин находится под стражей с 29 июля. На свободу он должен выйти 7 сентября.

В Москве с середины июля проходят акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство из них были несогласованными. Акции 27 июля и 3 августа завершились массовыми задержаниями и уголовным делом о беспорядках.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow