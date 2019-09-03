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СК прекратил уголовное преследование Егора Жукова по делу о массовых беспорядках

Следствие признало студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова непричастным к совершению массовых беспорядков 27 июля и прекратило его уголовное преследование по ст. 212 УК РФ, сообщается на сайте ведомства. При этом СК подтвердил, что Жукову предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Басманный суд ранее во вторник, 3 сентября, по просьбе следствия перевел Жукова под домашний арест. Мера пресечения также была смягчена еще одному фигуранту дела о беспорядках Сергею Фомину.

Основные претензии к Жукову по делу о беспорядках были связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек «дирижирует» толпой на митинге у мэрии. Позже Следственный комитет признал, что на видео был не он, сообщал адвокат студента Илья Новиков. Однако расследование против Жукова на этом не завершилось. Правоохранительные органы изъяли из ВШЭ его личное дело и курсовые, а также решили проверить на экстремизм девять роликов из его видеоблога.

Жуков учится на факультете политологии ВШЭ. Он работал видеоблогером в штабе незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова и сам пытался принять участие в выборах.