Политика

Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму

Ведомости
Ведомости

Кунцевский суд Москвы признал Егора Жукова виновным в публичных призывах к экстремизму из-за видео, которые он публиковал на Youtube, передает корреспондент «Ведомостей». Жуков не признал себя виновным, его защита настаивала на оправдании. Прокурор ранее запросил для Жукова четыре года колонии.

Приговоры по «московскому делу» – Жукову, Новикову, Чирцову и Емельянову. Онлайн

Первым вынесут приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, которого обвиняют в призывах к экстремизму в интернете
Общество

По словам судьи Светланы Ухналевой, Жуков решил привлечь «к своей экстремистской деятельности неограниченный круг лиц». По ее словам, призывы Жукова сводятся к борьбе с действующей властью. При вынесении обвинительного приговора судья учла результаты лингвистической экспертизы.

В одном из видео Жуков говорил, что «нужно хвататься за любые формы протеста». Из этих слов эксперты ФСБ сделали вывод, что Жуков призывает в том числе и к нарушению российских законов. Доводы защиты о недостаточной компетенции экспертов, проводивших экспертизу, суд отверг. Указание защиты не тенденциозность следствия также не нашла объективного подтверждения в материалах дела, решил суд.

Жукова задержали после несогласованной акции в центре Москвы, которая прошла 27 июля. Сначала его отправили в СИЗО, он был фигурантом дела о массовых беспорядках, однако позже ему предъявили обвинение по другой статье – о публичных призывах к экстремизму в интернете. В начале сентября суд отпустил Жукова под домашний арест. Пока шло следствие, Росфинмониторинг включил Жукова в список экстремистов и террористов.

Ранее по теме: «Мы стали нацией, разучившейся любить». Последнее слово Егора Жукова на суде
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.