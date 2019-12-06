Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму
Кунцевский суд Москвы признал Егора Жукова виновным в публичных призывах к экстремизму из-за видео, которые он публиковал на Youtube, передает корреспондент «Ведомостей». Жуков не признал себя виновным, его защита настаивала на оправдании. Прокурор ранее запросил для Жукова четыре года колонии.
По словам судьи Светланы Ухналевой, Жуков решил привлечь «к своей экстремистской деятельности неограниченный круг лиц». По ее словам, призывы Жукова сводятся к борьбе с действующей властью. При вынесении обвинительного приговора судья учла результаты лингвистической экспертизы.
В одном из видео Жуков говорил, что «нужно хвататься за любые формы протеста». Из этих слов эксперты ФСБ сделали вывод, что Жуков призывает в том числе и к нарушению российских законов. Доводы защиты о недостаточной компетенции экспертов, проводивших экспертизу, суд отверг. Указание защиты не тенденциозность следствия также не нашла объективного подтверждения в материалах дела, решил суд.
Жукова задержали после несогласованной акции в центре Москвы, которая прошла 27 июля. Сначала его отправили в СИЗО, он был фигурантом дела о массовых беспорядках, однако позже ему предъявили обвинение по другой статье – о публичных призывах к экстремизму в интернете. В начале сентября суд отпустил Жукова под домашний арест. Пока шло следствие, Росфинмониторинг включил Жукова в список экстремистов и террористов.