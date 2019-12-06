Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму

Жукова задержали после несогласованной акции в центре Москвы, которая прошла 27 июля. Сначала его отправили в СИЗО, он был фигурантом дела о массовых беспорядках, однако позже ему предъявили обвинение по другой статье – о публичных призывах к экстремизму в интернете. В начале сентября суд отпустил Жукова под домашний арест. Пока шло следствие, Росфинмониторинг включил Жукова в список экстремистов и террористов.