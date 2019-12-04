Обвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову
Прокурор запросил четыре года колонии студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Жукова задержали и отправили в СИЗО после несогласованной акции у мэрии Москвы, которая прошла 27 июля. Сначала он был фигурантом дела о массовых беспорядках, после студенту предъявили обвинение по другой статье – о публичных призывах к экстремизму в интернете. В начале сентября суд отпустил Жукова под домашний арест. Он не признает вину.
В конце октября преподаватели ВШЭ выдвинули Жукова на соискание ежегодной премии «Золотая вышка» в номинации «Серебряный птенец». В их обращении говорилось, что выдвижение студента на премию – это гражданский долг преподавателей вуза. ВШЭ оказывает поддержку Жукову, говорилось в заявлении ректора вуза Ярослава Кузьминова. Ректор также отмечал, что вуз «не поддерживает политическую активность Жукова и тем более стремление сделать из него символическую фигуру». Премию «Золотая вышка» Жуков не получил (награждение состоялось в ноябре).