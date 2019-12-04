Обвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову

Жукова задержали и отправили в СИЗО после несогласованной акции у мэрии Москвы, которая прошла 27 июля. Сначала он был фигурантом дела о массовых беспорядках, после студенту предъявили обвинение по другой статье – о публичных призывах к экстремизму в интернете. В начале сентября суд отпустил Жукова под домашний арест. Он не признает вину.