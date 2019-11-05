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Ректор ВШЭ впервые прокомментировал дело Егора Жукова

Высшая школа экономики (ВШЭ) оказывает поддержку своему студенту Егору Жукову, задержанному на митинге 27 июля в Москве, говорится в заявлении ректора вуза Ярослава Кузьминова. «Но мы не поддерживаем политическую активность Жукова и тем более не поддерживаем стремление сделать из него символическую фигуру», – отметил Кузьминов.

Ректор ВШЭ добавил, что Жуков «еще очень молодой человек, его амбиции явно превосходят его знания». По мнению Кузьминова, его политические взгляды еще могут поменяться. «Те взрослые люди, кто начинает раскручивать Егора как "политическую звезду", оказывают плохую услугу ему и его семье», – уверен он. В любом случае молодой человек имеет право на справедливый суд и осуждать его заранее нельзя, заключил Кузьминов.

Жуков был задержан и отправлен в СИЗО после несогласованной акции у мэрии Москвы, которая прошла 27 июля. Всего на акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы были задержаны более 1000 человек. Изначально Жукова обвинили в участии в массовых беспорядках, однако позже это обвинение было снято. Сейчас Жуков обвиняется в публичных призывах к экстремизму в интернете. В начале сентября суд отпустил его под домашний арест. Жуков вину не признает.

В конце октября преподаватели ВШЭ выдвинули Жукова на соискание ежегодной премии «Золотая вышка» в номинации «Серебряный птенец». В их обращении говорилось, что выдвижение студента на премию – это гражданский долг преподавателей вуза. Это происходит в момент, когда «в жизни этого молодого человека столкнулись две возможные перспективы для страны: движение в сторону открытого общества, опирающегося на научное знание, либо стагнация под началом тех, кто без всяких споров заранее знает, «как правильно».

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