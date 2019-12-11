Что Россия Путина переняла у Москвы Лужкова

Лужков руководил Москвой, которая всегда была больше, чем просто регионом России, 18 лет и по праву считался одним из немногих политических тяжеловесов-автократов с отличным политическим чутьем. У многих ключевых элементов теперь уже российской властной системы изначально московская прописка. В лужковской Москве была сконструирована и отстроена исполнительная вертикаль, отменены выборы на уровне районов и унасекомлено местное самоуправление. Это лужковская Мосгордума превратилась в формальный придаток исполнительной власти. Это лужковская оппозиция стала соглашаться на договорную конкуренцию. Это московская избирательная система стала надежным союзников исполнительной власти. Это московское чиновничество сформировало прочный альянс-симбиоз с бизнесом, породивший масштабную коррупцию. Это московское чиновничество привыкло ориентироваться не на запросы горожан, а на свои бизнес-интересы и представления о прекрасном. Лужковская Москва была полигоном для отработки моделей, востребованных потом в масштабе страны, сам Лужков – это «крестный отец» российского авторитаризма, констатирует политолог Александр Кынев.