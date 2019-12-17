Как Борис Джонсон выиграл выборы
Итонский выпускник и чужак из Нью-Йорка, он умудрился стать надеждой и простых англичан, и рафинированных классов
Ложка – вот что стало причиной безоговорочной победы Бориса Джонсона и его Консервативной партии на выборах 12 декабря. Не просто ложка, конечно, – прежде она принадлежала Голде Меир, премьер-министру Израиля, великой женщине. А снабдил ложкой кандидата Джонсона не кто иной, как Ури Геллер, так сказать, официальный волшебник; да он еще и зарядил мемориальный столовый прибор особой положительной энергией. Хорошо, что не погнул силой мысли реликвию!
Можно было бы поискать параллелей в политических биографиях Голды Меир и Бориса Джонсона – и немало найти их, если бы репутация Ури Геллера не обесценивала его сообщения о ложке. Но чего нельзя отрицать – так это горячей поддержки, которую выказал волшебник победителю Джонсону.
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