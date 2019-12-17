Как Борис Джонсон выиграл выборы

Ложка – вот что стало причиной безоговорочной победы Бориса Джонсона и его Консервативной партии на выборах 12 декабря. Не просто ложка, конечно, – прежде она принадлежала Голде Меир, премьер-министру Израиля, великой женщине. А снабдил ложкой кандидата Джонсона не кто иной, как Ури Геллер, так сказать, официальный волшебник; да он еще и зарядил мемориальный столовый прибор особой положительной энергией. Хорошо, что не погнул силой мысли реликвию!