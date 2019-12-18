Спасут ли роботы-судьи российскую судебную систему
Экономист Дмитрий Скугаревский и социолог Кирилл Титаев о том, почему цифровизация не может заменить отсутствующие институты
Россияне, которые меньше доверяют судам, чаще поддерживают использование автоматизированных систем, принимающих решения без участия людей, следует из исследования «Евробарометр в России» 2016 г., проведенного РАНХиГС.
На первый взгляд это совершенно логично. Если человек считает, что существующая система несправедлива, то замена «плохого» судьи на «хорошую» машину исправит ситуацию. В видении обывателя роботы-судьи лишены симпатий и прочих иррациональных качеств, не умеют лениться и не поддаются внепроцессуальному давлению.
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