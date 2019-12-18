Спасут ли роботы-судьи российскую судебную систему

На первый взгляд это совершенно логично. Если человек считает, что существующая система несправедлива, то замена «плохого» судьи на «хорошую» машину исправит ситуацию. В видении обывателя роботы-судьи лишены симпатий и прочих иррациональных качеств, не умеют лениться и не поддаются внепроцессуальному давлению.