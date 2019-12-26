Журналист рассказал, что государство спустя 15 лет забросило и забыло жертв той трагедии, своих граждан, которых не смогло или не захотело защищать. Видимо, только благодаря ему снова нашлись средства на реабилитацию Фатимы Дзагоевой, несколько тысяч рублей на ремонт двора у дома Марины Дучко. В фильме журналист говорит, как важно помнить о самом страшном теракте в истории России, о котором молодая аудитория почти ничего не знает, а взрослые – слишком много забыли. «Беслан» Дудя стал не только просветительской, но и гуманитарной миссией – он помогает и спасает людей, делает нас лучше.