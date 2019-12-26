Профессионал года – журналист Юрий Дудь
«Ведомости» второй раз номинируют Юрия Дудя как «Персону года». В 2017 г. журналист показал, как надо делать интервью, чтобы их смотрели миллионы интернет-пользователей. Главный редактор Sports.ru (теперь уже бывший главный редактор) внезапно начал разговаривать не со спортсменами, а с музыкантами и шоуменами. Дудь умеет разговорить своих героев, и аудитория ценит эти честные эмоции. К концу 2017 г. самым популярным было его интервью с рэпером Face, которое собрало 7,8 млн просмотров.
С тех пор аудитория канала «вДудь» на YouTube только растет. Интервью с блогером и ведущей канала «Пятница» Настей Ивлеевой собрало почти 30 млн просмотров и разошлось на множество интернет-мемов.
Но журналисту Дудю уже явно тесно в заданных рамках интервью с одним героем. В этом году, кажется, полрунета обсуждало его документальные фильмы – «Колыма – родина нашего страха» и «Беслан. Помни». Особенно «Беслан».
Официальное телевидение практически проигнорировало годовщину захвата школы в Беслане. Дудь был не единственным, кто выпустил фильм о Беслане: это сделали «Новая газета», Ксения Собчак и даже канал RT. Но именно фильм Дудя попал в самый нерв.
Журналист рассказал, что государство спустя 15 лет забросило и забыло жертв той трагедии, своих граждан, которых не смогло или не захотело защищать. Видимо, только благодаря ему снова нашлись средства на реабилитацию Фатимы Дзагоевой, несколько тысяч рублей на ремонт двора у дома Марины Дучко. В фильме журналист говорит, как важно помнить о самом страшном теракте в истории России, о котором молодая аудитория почти ничего не знает, а взрослые – слишком много забыли. «Беслан» Дудя стал не только просветительской, но и гуманитарной миссией – он помогает и спасает людей, делает нас лучше.
Редакция «Ведомостей» выбрала «Персону года» в шести номинациях: «Политик», «Бизнесмен», «Профессионал», «Частное лицо», «Загадка» и «Культурный герой».