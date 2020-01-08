Почему праздники остаются угрозой здоровью и жизни

Как мы знаем, превращение праздника в семейное событие, к сожалению, не делает его более безопасным. Наоборот, квартиры, в которых происходит большая часть убийств и прочего тяжкого насилия, судя по всему, создают для него идеальные условия. Помешать таким преступления довольно сложно, ведь большая часть из них, как правило, происходит в тесном семейно-дружеском кругу. Не могут же власти поставить по постовому под каждую домашнюю елку вместо Деда Мороза. Семейный праздник здесь превращается в почти стихию.