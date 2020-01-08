Почему праздники остаются угрозой здоровью и жизни
Один из выдающихся историков преступности Эрик Монконнен писал, что «праздничное насилие» – примета далекого прошлого. К сожалению, он заблуждался. Криминологические исследования по всему миру показывают: насилие, в том числе наиболее тяжкое, в самые «светлые и радостные» дни до сих пор случается чаще, чем в будни.
Несмотря на неправоту, интересны аргументы историка. Монконнен считал, что всплески насилия во время празднеств прошлого происходили потому, что даже самые «домашние» события вроде Рождества обязательно сопровождались массовыми и стихийными уличными гуляниями. Со временем праздники, с одной стороны, становились все более семейными и тихими, а с другой – их уличная часть все лучше организовывалась и регулировалась по мере модернизации общества.
Как мы знаем, превращение праздника в семейное событие, к сожалению, не делает его более безопасным. Наоборот, квартиры, в которых происходит большая часть убийств и прочего тяжкого насилия, судя по всему, создают для него идеальные условия. Помешать таким преступления довольно сложно, ведь большая часть из них, как правило, происходит в тесном семейно-дружеском кругу. Не могут же власти поставить по постовому под каждую домашнюю елку вместо Деда Мороза. Семейный праздник здесь превращается в почти стихию.