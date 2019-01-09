Когда праздники убивают
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Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко – автор яркого словосочетания «декада ужаса». Как несложно догадаться, он имел в виду долгие январские каникулы, а точнее, их пагубное влияние на здоровье россиян. Слова Онищенко приобретают еще более зловещий смысл, если вспомнить, что, как показывает криминологический анализ, не только новогодние, но и все основные праздники в целом связаны со всплеском убийств. Причем в этой мрачной статистике Новый год (даже без учета долгих каникул) находится на недосягаемом 1-м месте по сравнению с другими праздниками. В среднем по всей стране в новогоднюю ночь убивают порядка 250 человек, в то время как на остальные праздники обычно приходится 75–90 жертв (для сравнения: среднедневной показатель по стране – 44 убитых).
И все же, возможно, события, по своей «убийственности» сравнимые с Новым годом, существуют? Можно предположить, что сходные по значимости ситуации должны приводить к схожим последствиям. Согласно рейтингу наиболее важных для россиян праздников, составленному «Левада-центром», на первых двух местах в разные годы всегда с отрывом финишируют Новый год и день рождения (свой собственный и близких людей). Два ежегодных рубежа – коллективный и глубоко личный – оказались главными сакральными датами для россиян. Означает ли это, что день рождения обладает такими же криминогенными свойствами? Каким образом можно проверить это предположение?
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