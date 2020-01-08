Как уничтожение иранского генерала меняет правила гибридных войн
Теперь их риск перерастания в настоящие серьезно возрастет
Эскалация напряженности между США и Ираном после гибели иранского генерала Касема Сулеймани показала, что использование странами парамилитарных формирований и необъявленных войн для достижения политических и иных целей не всегда эффективно. Их применение не гарантирует от межгосударственных конфликтов и способно привести к перерастанию гибридных войн в настоящие.
Инициаторы уничтожения (или убийства) иранского генерала Касема Сулеймани, командира элитного спецподразделения «Аль Кудс» Корпуса стражей исламской революции, в Багдаде 3 января, вероятно, не прогнозировали политических и военных последствий точечного удара, всколыхнувшего Ближний Восток и значительную часть мусульманского мира.
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