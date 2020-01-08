Как уничтожение иранского генерала меняет правила гибридных войн

Эскалация напряженности между США и Ираном после гибели иранского генерала Касема Сулеймани показала, что использование странами парамилитарных формирований и необъявленных войн для достижения политических и иных целей не всегда эффективно. Их применение не гарантирует от межгосударственных конфликтов и способно привести к перерастанию гибридных войн в настоящие.