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Как уничтожение иранского генерала меняет правила гибридных войн

Теперь их риск перерастания в настоящие серьезно возрастет
Павел Аптекарь
Эскалация напряженности между США и Ираном после гибели Касема Сулеймани показала, что использование странами  необъявленных войн для достижения политических и иных целей не всегда эффективно /EPA/TASS

Эскалация напряженности между США и Ираном после гибели иранского генерала Касема Сулеймани показала, что использование странами парамилитарных формирований и необъявленных войн для достижения политических и иных целей не всегда эффективно. Их применение не гарантирует от межгосударственных конфликтов и способно привести к перерастанию гибридных войн в настоящие.

Инициаторы уничтожения (или убийства) иранского генерала Касема Сулеймани, командира элитного спецподразделения «Аль Кудс» Корпуса стражей исламской революции, в Багдаде 3 января, вероятно, не прогнозировали политических и военных последствий точечного удара, всколыхнувшего Ближний Восток и значительную часть мусульманского мира.

 

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