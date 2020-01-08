«Ситуация опасная». Эксперты о последствиях иранских ударов по американским военным объектам

«Итак, Тегеран ответил на убийство генерала Сулеймани — в ходе операции, названной «Мученик Сулеймани», был нанесен ракетный удар по двум американским военным объектам в Ираке. Судя по противоречивой информации, в общей сложности было выпущено 22 ракеты: 17 по авиабазе Айн аль-Асад и пять по Эрбилю, столице Иракского Курдистана. Что именно было целями в последнем случае, достоверно пока неясно, так как там расположено несколько объектов США и их союзников по международной коалиции, действующей в рамках операции Inherent Resolve — штабы, логистические узлы, центры подготовки бойцов курдской самообороны. Впрочем, это не очень важно, так как, судя по заявлениям иракских властей и представителей стран коалиции, по крайней мере, в ходе удара по Эрбилю нет пострадавших и вероятно серьезных разрушений (возможно две ракеты не взорвались вовсе). Вероятно, поспособствовало этому то, что иранцы предупредили иракское руководство о готовящемся ударе. Можно сказать, что таким образом опосредованно предупредили и американцев, так как было очевидно, что иракцы, не желающие неконтролируемой эскалации, поделятся предупреждением (что по, информации телеканала CNN, они и сделали). По сообщениям от европейских военных, все успели заранее укрыться в бункерах.