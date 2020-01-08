«Это большое испытание для мировой экономики». Как конфликт Ирана и США может повлиять на Россию

«Эскалация конфликта США и Ирана тревожна для рынка нефти и для мировой экономики в целом, но происходящее вряд ли приведет к полномасштабной региональной войне – у Ирана и Ирака нет ресурсов для длительного военного конфликта, а администрации Белого дома война в предвыборный год грозит непредсказуемыми последствиями. Это означает, что полного прекращения поставок нефти из Персидского залива не произойдет, но в цене нефти будет геополитическая премия, что может вывести котировки в диапазон $70-75 за баррель, а в случае военной эскалации – цена нефти превысит $100.