Золото подорожало до $1610 из-за эскалации на Ближнем Востоке

Цена золота на торгах в среду поднялась до самого высокого уровня с марта 2013 г. после того, как Иран утром выпустил более 20 ракет по американским авиабазам в Ираке. Спотовая цена золота подскочила на 2,4% до $1610,9 за унцию, по данным Refinitiv. Затем она опустилась ниже $1600, и в 16.00 мск золото торговалось около $1573.