Золото подорожало до $1610 из-за эскалации на Ближнем Востоке
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Цена золота на торгах в среду поднялась до самого высокого уровня с марта 2013 г. после того, как Иран утром выпустил более 20 ракет по американским авиабазам в Ираке. Спотовая цена золота подскочила на 2,4% до $1610,9 за унцию, по данным Refinitiv. Затем она опустилась ниже $1600, и в 16.00 мск золото торговалось около $1573.
Ракетные удары стали ответом на убийство 3 января Касема Сулеймани, командира элитного иранского подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Он погиб в результате нанесенного по личному приказу президента Дональда Трампа авиаудара США по Багдаду, где в тот момент находился Сулеймани.
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