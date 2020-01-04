Каким будет новое десятилетие: протекционизм, долг, инфляция
В заканчивающемся десятилетии было немало переломных моментов, возникли новые тенденции и технологии – от имущественного неравенства и изменения климата, осознанных как экзистенциальные проблемы, до электромобилей, автоматизации, искусственного интеллекта и криптовалют.
В наступающем десятилетии эти зародившиеся тренды могут оформиться и стать частью нашей жизни, изменив ее; для решения наиболее острых проблем могут быть найдены новые подходы; какие-то тенденции могут радикально измениться.
«Ведомости» публикуют серию статей с анализом возможных кардинальных изменений в ряде областей.
После мирового кризиса 2008–2009 гг. и долгового кризиса в еврозоне в начале 2010-х гг. основную заботу о стимулировании экономики взяли на себя центробанки. 768 снижений процентных ставок в мире с 2009 г. и $12,4 трлн купленных финансовых активов способствовали беспрецедентному удешевлению кредита (ставки, насколько известно, находятся на минимальном уровне за человеческую историю) и росту долгов – до исторических максимумов. Но ускорить темпы экономического роста и инфляции до докризисных уровней не удалось. Почти дефляция стала итогом еще одного мегатренда: в 1981 г. доходность 10-летних казначейских облигаций США почти достигала 16%, а в 2012–2019 гг. трижды опускалась ниже 1,5%.
Во многих развивающихся странах инфляция упала до исторически низких значений, но и рост экономики не был таким бурным, как в 1990–2000-е гг. Последнее в особенности касается Китая, чьи темпы роста ВВП упали с двузначных значений до 6%.
Эстафету по стимулированию экономики у денежной политики начинает перенимать фискальная. Учитывая по-прежнему ультранизкие ставки, здесь возможны различные эксперименты, в том числе беспрецедентные – от введения безусловного базового дохода, распространения и повышения МРОТ до заимствования денег правительствами напрямую у центробанков и отрицательного налогообложения. И хотя многие опасаются японизации мировой экономики (низких инфляции и темпов роста в течение длительного времени), рост расходов и необходимость из-за высокого долгового бремени удерживать низкие ставки могут, наоборот, спровоцировать ускорение инфляции.