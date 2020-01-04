Каким будет новое десятилетие: протекционизм, долг, инфляция

После мирового кризиса 2008–2009 гг. и долгового кризиса в еврозоне в начале 2010-х гг. основную заботу о стимулировании экономики взяли на себя центробанки. 768 снижений процентных ставок в мире с 2009 г. и $12,4 трлн купленных финансовых активов способствовали беспрецедентному удешевлению кредита (ставки, насколько известно, находятся на минимальном уровне за человеческую историю) и росту долгов – до исторических максимумов. Но ускорить темпы экономического роста и инфляции до докризисных уровней не удалось. Почти дефляция стала итогом еще одного мегатренда: в 1981 г. доходность 10-летних казначейских облигаций США почти достигала 16%, а в 2012–2019 гг. трижды опускалась ниже 1,5%.