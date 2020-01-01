Каким будет новое десятилетие
В заканчивающемся десятилетии было немало переломных моментов, возникли новые тенденции и технологии – от имущественного неравенства и изменения климата, осознанных как экзистенциальные проблемы, до электромобилей, автоматизации, искусственного интеллекта и криптовалют. В наступающем десятилетии эти зародившиеся тренды могут оформиться и стать частью нашей жизни, изменив ее; для решения наиболее острых проблем могут быть найдены новые подходы; какие-то тенденции могут радикально измениться – например, в макроэкономике десятилетия замедляющейся инфляции могут смениться ее ускорением.
«Мы вступаем в новое десятилетие с самыми низкими процентными ставками за 5000 лет, крупнейшим пузырем на рынке активов в истории, нагревающейся планетой и дефляционными силами в области долга, технологических перемен и демографии. В конце 2020-х гг. в мире будет почти на 1 млрд человек больше, быстро стареющее население, 800 млн будет грозить потеря работы из-за автоматизации, окружающая среда окажется на грани катастрофических изменений, – пишут аналитики Bank of America (BofA). – В то же время, к интернету подключатся еще 3 млрд человек, а объем знаний в мире в разы превысит сегодняшний».
Новое десятилетие во многом будет переломным, считают аналитики банка: достигнут пиков глобализация, имущественное неравенство, демография, потребление нефти, авторынок и др. (см. врез).
На острие экономического развития
Примером использования недавнего прошлого для прогнозирования будущего могут служить кадры из снятого в 1981 г. фильма «Бегущий по лезвию». Они экстраполируют мощь новой на тот момент экономической державы, Японии, в 2019 г., когда происходит действие: кульминационная сцена противостояния героя Харрисона Форда с репликантом проходит в Лос-Анджелесе на фоне гигантской рекламы японского бренда TDK, а на руке Форда видны электронные часы Casio. Но в реальном 2019 г. если какую страну и можно считать новой экономической державой, так это Китай, которого в 1981 г. даже не было на мировой экономической карте.
История полна несбывшихся предсказаний «на предстоящее десятилетие», предостерегает Джим Рейд, глобальный руководитель подразделения фундаментальной кредитной стратегии и тематических исследований Deutsche Bank. В 1970-е гг. некоторые ожидали, что золото лишится стоимости в эпоху необеспеченных бумажных (фиатных) денег; в 1980-е большинство полагало, что кварцевые часы полностью заменят механические; в 1990-е многие издатели отвергли рукопись «Гарри Поттера», а в 2000-е поклонники интернета утверждали, что удаленная работа убьет офисную, перечисляет Рейд. Проблема таких предсказаний в том, по его мнению, что они либо настолько экстравагантны, что в них сложно увидеть связь между настоящим и будущим, либо экстраполируют имеющиеся тренды.
С другой стороны, Артур Кларк писал: «Если мы что и узнали из истории изобретений и открытий, так это то, что в долгосрочной перспективе, а зачастую и в краткосрочной, самые смелые пророчества оказываются до смешного консервативными».
«Ведомости» публикуют серию статей с анализом возможных кардинальных изменений в ряде областей, таких как: денежная система; формирование новой модели капитализма; постепенная замена ископаемого топлива возобновляемой энергетикой, в том числе за счет развития электротранспорта; макроэкономика, денежная и фискальная политика. Читайте следующие статьи серии в ближайшие дни.
Смена мегатрендов в 2020-е гг.
Пик глобализации: конец неограниченного перемещения товаров, капиталов и труда по миру
Пик неравенства: формирование морального капитализма; борьба с уходом от налогов; масштабные фискальные меры
Пик молодости: количество пожилых (65 лет и старше) впервые превысило число детей в возрасте до 5 лет, население Земли стареет
Пик нефти: мировой спрос на нефть впервые перестает расти, переход от ископаемого топлива к возобновляемой энергетике и электромобилям
Пик авторынка: начинает снижаться общее число машин с дизельным двигателем внутреннего сгорания на дорогах
Пик потребления: останавливается демонстративное потребление в развитых странах, идет переход от собственности к безотходной экономике и экономике совместного пользования
Источник: Bank of America