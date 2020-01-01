Каким будет новое десятилетие

На острие экономического развития

Примером использования недавнего прошлого для прогнозирования будущего могут служить кадры из снятого в 1981 г. фильма «Бегущий по лезвию». Они экстраполируют мощь новой на тот момент экономической державы, Японии, в 2019 г., когда происходит действие: кульминационная сцена противостояния героя Харрисона Форда с репликантом проходит в Лос-Анджелесе на фоне гигантской рекламы японского бренда TDK, а на руке Форда видны электронные часы Casio. Но в реальном 2019 г. если какую страну и можно считать новой экономической державой, так это Китай, которого в 1981 г. даже не было на мировой экономической карте.