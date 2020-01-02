Каким будет новое десятилетие: моральный капитализм

В новом десятилетии правительства, компании и рынки столкнутся с острейшими проблемами, которые порождены мегатрендами, преобразующими экономические, политические, общественные и экологические системы, пишут аналитики Bank of America (BofA). Рост населения на 1 млрд человек поставит вопрос о восполнении ресурсов планеты. А его быстрое старение начнет угрожать стабильности систем пенсионного и медицинского обеспечения. Автоматизация и роботизация к 2035 г. могут отнять у людей до 50% рабочих мест. Ускорение технологического развития (к 2030 г. в мире может быть 500 млрд связанных с интернетом устройств) создаст дополнительную экономическую стоимость, но вопросы частной жизни, организации общества, деятельности правительств встанут с такой остротой, как никогда раньше.