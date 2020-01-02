Каким будет новое десятилетие: моральный капитализм
В заканчивающемся десятилетии было немало переломных моментов, возникли новые тенденции и технологии – от имущественного неравенства и изменения климата, осознанных как экзистенциальные проблемы, до электромобилей, автоматизации, искусственного интеллекта и криптовалют.
В наступающем десятилетии эти зародившиеся тренды могут оформиться и стать частью нашей жизни, изменив ее; для решения наиболее острых проблем могут быть найдены новые подходы; какие-то тенденции могут радикально измениться.
«Ведомости» публикуют серию статей с анализом возможных кардинальных изменений в ряде областей.
В новом десятилетии правительства, компании и рынки столкнутся с острейшими проблемами, которые порождены мегатрендами, преобразующими экономические, политические, общественные и экологические системы, пишут аналитики Bank of America (BofA). Рост населения на 1 млрд человек поставит вопрос о восполнении ресурсов планеты. А его быстрое старение начнет угрожать стабильности систем пенсионного и медицинского обеспечения. Автоматизация и роботизация к 2035 г. могут отнять у людей до 50% рабочих мест. Ускорение технологического развития (к 2030 г. в мире может быть 500 млрд связанных с интернетом устройств) создаст дополнительную экономическую стоимость, но вопросы частной жизни, организации общества, деятельности правительств встанут с такой остротой, как никогда раньше.
Расширение интересов
Один из важнейших трендов связан с изменением поведения бизнеса, которое должно учитывать влияние компаний на окружающую среду, их социальную ответственность, качество корпоративного управления (environmental, social, governance – ESG). «Какой капитализм нам нужен? Быть может, это определяющий вопрос нашего времени», – заявляет основатель Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб.
От максимизации прибыли и работы на акционеров компании должны переходить к деятельности в интересах всех заинтересованных сторон (stakeholders вместо shareholders), платить свою справедливую долю налогов, следовать принципам честной конкуренции, в том числе работая в качестве платформ, быть нетерпимыми к коррупции и уважать права человека на всех этапах производственных цепочек, уверен Шваб. В 2019 г. организация Business Roundtable изменила действовавшую с 1997 г. декларацию, и почти 200 гендиректоров ведущих компаний США, входящих в нее, обязались «руководить ими к выгоде всех заинтересованных сторон – клиентов, сотрудников, поставщиков, местных сообществ и акционеров».