Технологические гиганты попали под прицел антимонопольных регуляторов

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Ina Fassbender / Reuters

Генеральные прокуроры ряда штатов США готовятся начать совместное антимонопольное расследование в отношении крупных технологических компаний. Это усилит давление на Google, Facebook и другие технологические гиганты, так как в июле об аналогичном расследовании уже объявило министерство юстиции США. Кроме того, Федеральная комиссия по торговле США (FTC) взялась за Facebook и не исключает, что может потребовать разделения компании.

До недавнего времени компании из Кремниевой долины регулировались слабо, в то время как их амбиции и бизнес разрастались. Но в последние месяцы американские власти всерьез обеспокоились состоянием конкуренции и доминированием технологических гигантов на рынке цифровых услуг. Антимонопольным регулированием в стране занимаются минюст и FTC, поэтому они договорились, что первый займется анализом деятельности Google и Apple, а вторая – Facebook и Amazon, сообщала 3 июня The Wall Street Journal. Причем больше всего проблем может возникнуть у Google и Facebook, утверждали источники издания. В тот день акции Facebook из-за этого подешевели на 7,5%, а Alphabet (материнской компании Google) – на 6,1%.

FTC еще в феврале создала оперативную группу для оценки конкуренции в технологическом секторе. Одна из ее задач – заново рассмотреть поглощения стартапов более крупными компаниями, в том числе сделки Facebook по покупке WhatsApp и Instagram.