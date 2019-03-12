News Corp призвала разделить Google на части

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На днях сенатор-демократ Элизабет Уоррен пообещала разделить Google, Facebook и Amazon на части в случае своей победы на президентских выборах в США Hannah McKay / REUTERS

Медиакомпания News Corp Руперта Мердока призвала разделить бизнес Google на части, сообщает Financial Times. Она утверждает, что доминирование Google на рынке онлайн-поиска и цифровой рекламы вредит потребителям, рекламодателям и изданиям. Ранее с подобной идеей в отношении Google и других технологических гигантов выступила кандидат на участие в президентских выборах в США Элизабет Уоррен.

Австралийское подразделение News Corp во вторник попросило местное антимонопольное ведомство порекомендовать правительству страны обязать Alphabet, холдинговую компанию Google, отделить занимающееся онлайн-поиском подразделение от остального бизнеса. News Corp утверждает, что это поможет цифровым изданиям стать более конкурентоспособными на рынке онлайн-рекламы и зарабатывать достаточно средств для финансирования журналистской деятельности. При этом медиакомпания призывает и другие страны ужесточить регулирование бизнеса таких компаний, как Google и Facebook, отмечает FT. News Corp также предположила, что правительствам, возможно, потребуется координировать свои действия в этой области, учитывая глобальный масштаб бизнеса технологических гигантов.