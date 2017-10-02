Google поможет издателям продать подписку

Интернет-компания больше не требует от СМИ с платной подпиской бесплатного доступа из Google news

Google готова отменить это правило и заменить его «гибкой выборкой» Максим Стулов / Ведомости

Американская компания Google поможет американским СМИ привлечь больше подписчиков цифровых версий их изданий, пишет Financial Times. Эти изменения помогут улучшить «иногда болезненный» процесс оформления или продления подписки, так как реклама больше не способна оплачивать качественную журналистику, об этом сказала вице-президент Google по новостным продуктам Ричард Гинграс.

Ранее у Google для издателей существовало правило, так называемый «первый клик». Согласно этому правилу, издатели, которые используют платную подписку для монетизации, чтобы их новости высвечивались в поисковой выдаче в разделе Google.news, должны были предоставлять статьи, которые пользователи могли прочитать бесплатно. Это правило действовало и для СМИ, которые используют платную подписку, а читатели таким образом могли получить доступ к платным материалам.

Но с этой недели Google готова отменить это правило и заменить его «гибкой выборкой». Согласно этому правилу, издатели смогут предоставлять для бесплатного просмотра столько новостей, сколько они посчитают нужным. Сейчас Google обсуждает детали новой модели с News Corp, New York Times и Financial Times.

Ранее издатели неоднократно критиковали право «первого клика», но и сейчас говорят, что Google пока еще не сделала достаточно для поддержки платного контента.

«Если изменения будут внесены правильно, то их последствия будут позитивными для всего мира», - рассказал исполнительный директор News Corp. Роберт Томсон. В этом году компания News Corp. запретила компании Google предоставлять бесплатный доступ к материалам издания The Wall Street Journal. В результате позиции The Wall Street journal значительно снизились в поисковой выдаче Google, трафик издания от поисковика сократился на 38%, а из Google.news на 89%, пишет само издание WSJ.