«У телеканалов преимущество для развития перед печатными СМИ»

Ольга Паскина рассказала о проекте мультимедийного информационного центра НМГ и объяснила, в чем готовы объединяться на рынке медиахолдинги и кому это выгодно

«Национальная медиа группа» (НМГ) до недавнего времени была довольно закрытым холдингом и выполняла скорее роль держателя активов. Но теперь группа активно участвует сразу в нескольких индустриальных проектах: от создания единого продавца телерекламы и смены системы телеизмерений до запуска витрины – интернет-видеосервиса для федеральных каналов. Почему медиакомпании больше не могут выживать в одиночку, «Ведомостям» рассказала генеральный директор НМГ Ольга Паскина.

– Вы возглавили НМГ год назад. И создается впечатление, что с тех пор холдинг заметно активнее управляет своими дочерними компаниями и активнее продвигает свои интересы среди индустрии в целом.

– Хорошо, что наша работа заметна извне (улыбается). В прошлом году мы утвердили новую стратегию: повышаем эффективность текущего портфеля, ведем работу над выходом в новые сегменты и активно участвуем в развитии индустрии. Первые результаты мы уже видим – денежный поток и прибыль холдинга увеличились.

– Насколько при этом выросла ваша выручка?

– Мы росли заметно быстрее рынка, выручка увеличилась на 54% до 25 млрд руб., EBITDA выросла в 3 раза. Ростом аудитории мы тоже довольны – совокупно с учетом платных каналов число наших зрителей выросло почти в полтора раза. Сильно прибавил РЕН ТВ, который в своей целевой аудитории (зрители 25–54 лет) вырос на 21% и стал самым быстрорастущим эфирным каналом в 2016 г. Канал продолжает расти – в марте доля составила 6,53%. «Пятый канал» стабилен по аудитории. Значительный вклад в рост аудитории дал платный сегмент.

В платном сегменте у нас появились новые партнеры и, соответственно, новые каналы. Вместе с Discovery, Turner и Viasat мы контролируем 40% рынка платного ТВ России в деньгах и 25% – по аудитории.

– Что насчет СТС Media и «Первого канала»?

– Наши пакеты в этих каналах значительно ниже контрольных, поэтому результаты этих компаний мы не консолидируем.