Еврокомиссия оштрафовала Google на $5 млрд

О том, что Еврокомиссия признает вину Google, ранее сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией Charles Platiau / Reuters

Еврокомиссия оштрафовала Alphabet, материнскую компанию Google, на рекордную сумму 4,34 млрд евро ($5,06 млрд) за злоупотребление доминирующим положением. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии. Google собирается оспорить это решение, передает Reuters.

Сегодня мобильный интернет составляет более половины мирового интернет-трафика, он изменил жизнь миллионов европейцев, а Google использовал Android в качестве средства для закрепления доминирования своей поисковой системы, приводятся в сообщении слова комиссара по антимонопольной политике ЕС Маргарет Вестагер. Это незаконно, добавила она.

Еврокомиссия обращает внимание, что теперь Google должна прекратить незаконные действия в течение 90 дней. В противном случае компании грозит дополнительный штраф в размере до 5% от дневного оборота Alphabet.

The Wall Street Journal отмечала, что сумма штрафа составляет около 40% чистой прибыли Google за 2017 г. в размере $12,62 млрд. Штраф, как указывает Reuters, стал самым большим в истории антимонопольных разбирательств Евросоюза.

О том, что Еврокомиссия признает вину Google, ранее сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Она писала, что сумма нового штрафа будет заметно больше 2,4 млрд евро, которые Еврокомиссия потребовала от технологического гиганта в 2017 г. Тогда вопросы европейских властей к Google касались злоупотребления доминирующей позицией среди поисковиков в связи с запуском сервиса Google Shopping.

Еврокомиссия пришла к выводу, что Google вынуждала производителей смартфонов под управлением разработанной компанией операционной системы Android преустанавливать на устройства сервисы и приложения, также созданные Google. В частности, речь шла об интернет-браузере Google Chrome. Компания, по данным Еврокомиссии, использовала для этого незаконные методы, в том числе давала взятки производителям смартфонов для переустановки ее браузера. Еще одним пунктом обвинения в адрес Google стало то, что она прописывала в контрактах с производителями гаджетов условие, запрещавшее последним использовать операционные системы, созданные на базе открытого кода Android.

Еврокомиссия заключила, что такая практика укрепила доминирование Google в интернет-поиске, мешала прочим мобильным браузерам конкурировать с Chrome и препятствовала появлению других операционных систем, писала газета со ссылкой на источники. Сейчас операционная система Android установлена в более чем 80% смартфонов по всему миру.

Google ранее заявила, что Еврокомиссия неправильно интерпретировала поведение потребителей и оценила рынок, исключив Apple в качестве конкурента. «Дело Еврокомиссии основано на идее, что Android не конкурирует с iOS от Apple. Мы так не думаем», – приводит FT слова старшего вице-президента по юридическим вопросам Google Кента Уокера.

Android отличается от других операционных систем - например, Apple iOS или Blackberry, говорится в сообщении Еврокомиссии. Потребители при покупке мобильных устройств рассматривают функции или бренд устройства, но их выбор не зависит от мобильной операционной системы, говорится в сообщении. Товары Apple обычно оцениваются выше, чем работающие на Android устройства, поэтому iOS не может быть доступна для значительной части базы пользователей Android-устройств.

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