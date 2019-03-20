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Google получил третий антимонопольный штраф от Еврокомиссии за два года

Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро ($1,69 млрд) за злоупотребление доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы. Об этом заявила комиссар ЕС по конкуренции Маргрет Вестагер, трансляция ее выступления идет на сайте Еврокомиссии. Представитель Google, в свою очередь, заявил, что компания уже внесла множество изменений в свои сервисы, чтобы ответить на претензии регулятора, передает Reuters.

По данным Еврокомиссии, начиная с 2006 г. Google при заключении контрактов со сторонними сайтами запрещал им размещать рекламу конкурентов поисковика в своих поисковых выдачах. Соответствующее расследование началось в 2016 г. «Все нарушения зафиксированы в контрактных обязательствах, которые Google навязал своим партнерам – владельцам веб-сайтов», – подчеркнула Вестагер.

Еврокомиссия выдвинула и другие обвинения против поисковика. Регулятор указал, что Google, например, выносил на первые позиции при поиске своих партнеров, а также платил производителям мобильных устройств и операционных систем, чтобы те включали предустановленные приложения поиска на базе Google. Вестагер подчеркнула, что все эти практики были направлены на «цементирование доминирующего положения Google на европейском рынке», а также препятствование свободной конкуренции в сфере поиска и размещения рекламы в интернете.

С 2017 г. поисковик уже получил два штрафа от европейского регулятора: на $2,7 млрд за злоупотребление на рынке поисковиков и $5 млрд за ограничения на предустановку приложений на смартфонах с операционной системой Android.